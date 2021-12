Elago: MagSafe-Accessories für das iPhone 13 jetzt erhältlich

Der Zubehör-Hersteller Elago ist auch bei uns nicht unbekannt. Ähnlich wie die Konkurrenz von Anker und Co. bietet das Unternehmen preisgünstiges Zubehör für iPhones, die Apple Watch und mehr an. Vielen dürfte Elago vor allem für die witzigen Silikon-Cases für die AirPods bekannt sein, die unter anderem im Game Boy- und Macintosh-Design daher kommen.

Mit dem Release der iPhone 13-Generation hat Elago nun auch einiges an neuem Zubehör für die aktuellen Apple-Smartphones auf Lager. Viele der Produkte verfügen zudem über eine MagSafe-Kompatibilität, so dass sich die magnetische Ladefunktion, die mit dem iPhone 12 erstmals eingeführt wurde, auch damit verwenden lässt. Unter anderem gibt es ein klassisches MagSafe-Backcase aus weichem Flüssigsilikon, das nun auch passend für die iPhone 13-Generation in vier verschiedenen Farben – Schwarz, Dunkelblau, Grün und Rosa – zum Preis von 21,99 Euro verfügbar ist.

20 Bewertungen elago Magnetische Silikonhülle Kompatibel mit iPhone 13 Hülle (6.1") Kompatibel mit MagSafe,... Im Gegensatz zu anderen Hüllen, die in Massenproduktion hergestellt werden, werden alle unsere Hüllen VON GRUND AUF AN IN UNSEREM HAUS entworfen. Vom Konzept bis zum fertigen Produkt wird jeder...

Das Highlight des Elago-MagSafe-Portfolios ist sicher das Elago MS Charging Tray, eine minimalistische Dockingstation, die Apples eigenen MagSafe-Ladepuck benötigt und zusätzlich mit einer kleinen Vertiefung zur Ablage von Schlüsseln oder weiteren Kleindingen daher kommt. Die Elago MS Charging Tray ist in vier Farben (Schwarz, Indigoblau, Rosa und Taupe) und einer zusätzlichen Variante mit Apple Watch-Lademöglichkeit zu Preisen von 19,99 bzw. 21,99 Euro gelistet. Einen Mehrfach-Lader gibt es auch mit dem Elago MS5 Duo für iPhones und die Apple Watch in einem kantigen Format – hier werden 25,99 Euro fällig.

24 Bewertungen elago Ladeschale kompatibel mit MagSafe Charger - Magnetische kabellose Ladeschale, kompatibel mit... elagos neue Ablage ist KOMPATIBEL MIT MagSafe und HILFT, Ihren Platz zu ORGANISIEREN, indem sie einen Bereich haben, um Ihre Sachen an EINEM PLATZ aufzubewahren. HALTEN SIE IHREN SCHREIBTISCH ODER...

58 Bewertungen elago Ladeschale Duo Kompatibel mit MagSafe Ladegerät und Kompatibel mit Apple Watch Ladegerät -... elagos neues Tray Duo ist KOMPATIBEL MIT MagSafe und HILFT, Ihren Raum zu ORGANISIEREN, indem es einen Bereich bietet, um Ihre Dinge an EINEM PLATZ aufzubewahren. HALTEN SIE IHREN SCHREIBTISCH ODER...

16 Bewertungen elago MS5 Duo Ladeständer, kompatibel mit MagSafe Ladegerät, kompatibel mit Apple Watch Ladegerät... ELAGO EBNET den Weg für neues Zubehör, das mit dem MagSafe Ladegerät und mit dem Apple Watch Ladegerät kompatibel ist! Als eines der ersten Designs, das von BEGINN AN kreiert wurde, ist der MS5...

Wer es etwas minimalistischer mag, findet darüber hinaus auch noch die kompakten MagSafe-Ladestationen für die iPhone 13-Generation, die unter den Modellbezeichnungen MS1 Charging Stand und MS2 Charging Stand für jeweils 20,99 Euro bei Amazon zu finden sind. Auch hier gibt es die oben beschriebenen vier Farbvarianten, und es wird ein eigenes MagSafe-Ladekabel benötigt. Die MS1 Ladestation besteht aus einer kegelförmigen Basis, die MS2 Ladestation ist in einem runden Design gehalten, das an den Homepod mini erinnert.

100 Bewertungen elago MS1 Ladestation Kompatibel mit MagSafe Ladegerät - Premium-Silikonständer Kompatibel mit... ELAGO BEGRÜNDET DEN WEG FÜR neues MagSafe-Zubehör! Eines der ersten Designs, das von Grund auf neu entwickelt wurde, ist der MS1 Stand - der PERFEKTE DESKTOPSTAND für jede Situation! Großartig...

233 Bewertungen elago MS2 Ladestation Kompatibel mit MagSafe Ladegerät - Premium Silikon Ständer Kompatibel mit... ELAGO ebnet den Weg für neues MagSafe-Zubehör! Eines der ersten Designs, das aus dem Nichts entsteht, ist der MS2 Stand - die PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR IHREN NACHTTISCH, Tresen oder Schreibtisch....

Wer statt Flüssigsilikon lieber auf Aluminium als Zubehör-Material setzt, findet bei Elago ebenfalls entsprechende Produkte für Schreibtisch und Co. Die Elago MS3 Ladestation ist in Schwarz, Indigoblau und Silber zu einem Preis von jeweils 24,99 Euro erhältlich und nimmt magnetisch ein iPhone 12 oder 13 per MagSafe-Ladepuck auf. Letzterer muss, wie bei allen Accessoires von Elago, selbst gestellt werden. Ein etwas anderes Design, bei dem das iPhone 12/13 in der Halterung „hängt“, bietet die Elago MS4 MagSafe Ladestation, die ab 26,99 Euro zu haben ist.

59 Bewertungen elago MS3 Ladestation Kompatibel mit MagSafe Ladegerät - Aluminium Telefonständer Kompatibel mit... ✅ elago ebnet den Weg für neues Zubehör, das mit dem MagSafe kompatibel ist! Eines der ersten Designs, das von Grund auf neu entwickelt wurde, ist der ms3-Ständer - die perfekte Ergänzung für...

83 Bewertungen elago MS4 Ladestation Kompatibel mit MagSafe Ladegerät - Aluminium Telefonständer Kompatibel mit... ✅ elago ebnet den Weg für neues Zubehör, das mit MagSafe kompatibel ist! Eines der ersten Designs, das von Grund auf neu entwickelt wurde, ist der MS4-Ständer - die perfekte Ergänzung für Ihren...

Wie gerade schon erwähnt, lassen sich alle Accessoires bis auf das oben erwähnte Backcase für das iPhone 13 auch mit der Vorgänger-Generation der iPhone 12-Modelle verwenden. Bei allen Halterungen und Ständern von Elago gilt, dass man selbst über die entsprechenden Ladepucks und Kabel verfügen muss, die dann vom User in die entsprechenden Aussparungen eingesetzt werden.