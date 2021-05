Elago: Zubehör-Hersteller bietet jetzt auch bunte Apple Pencil-Hüllen an

Wer auf dem iPad viel mit dem Apple Pencil arbeitet, wird sicherlich auch schon gemerkt haben, dass der Apple-Stylus nach einiger Zeit nicht mehr ganz optimal und griffig in der Hand liegt. Helfen kann an dieser Stelle eine optionale Hülle für den Apple Pencil, um die Dicke etwas zu erhöhen und durch das gummierte Material für mehr Rutschfestigkeit in der Hand zu sorgen.

Seit einigen Wochen gibt es auch vom uns mittlerweile gut bekannten Hersteller Elago ein passendes Produkt, das Kollege Freddy kürzlich im Instagram-Account von Elago entdeckt hat. Erfreulicherweise gibt es die Apple Pencil-Hülle auch bereits bei Amazon, und das zum Preis von 10,99 Euro und in insgesamt sechs verschiedenen Farben: Gelb, Dunkelgrau, Weiß, Rosa, Mint und Nachtgrün. Amazon Prime-Kunden erhalten die Hülle sogar mit Gratis-Versand am nächsten Werktag.

Wir hatten bisher noch keine Gelegenheit, die Elago-Hülle für den Apple Pencil ausführlich zu testen. Die sechseckigen Schutzhüllen werden jedoch aus strapazierfähigem, elastischen Silikon gefertigt und über den Apple Pencil gezogen. Verschlossen werden sie am oberen Ende mit einem kleinen Stöpsel, der das Imitat eines klassischen Blei- oder Buntstifts perfekt macht und an ein kleines Radiergummi erinnert.

Laut Hersteller wird auch die Ladefunktion des Apple Pencils durch das Anlegen der Schutzhülle nicht beeinträchtigt. Über einen kleinen Ausschnitt in der Nähe der Stiftspitze sind auch weiterhin die Tap-Gesten zur Steuerung beim Zeichnen möglich. Abschließend wichtig zu wissen: Die Elago Hülle für den Apple Pencil eignet sich aufgrund des Designs nur für den Apple Pencil der zweiten Generation.

Nutzt ihr den Apple Pencil mit einer Schutzhülle? Wenn ja, mit welcher? Seid ihr zufrieden mit eurem Produkt? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.