Onvis K1 Kameleon: Mehrfarbiger Leuchtstreifen mit HomeKit ausprobiert

Am Ende ging es dann doch deutlich schneller als gedacht. Erst vor drei Tagen haben wir darüber berichtet, dass der Onvis K1 Kameleon auf Amazon vorbestellt werden kann. Gestern Mittag klingelte bereits der Lieferdienst bei uns an der Tür und hat unsere Bestellung geliefert. Natürlich haben wir die Chance gleich genutzt, um den neuen HomeKit-Leuchtstreifen auszuprobieren.

Kurz einmal ein Blick auf die wichtigsten technischen Daten. Der Onvis K1 ist ein Leuchtstreifen, der per WLAN in das heimische Smart Home eingebunden wird und sich problemlos über die Home-App mit HomeKit verbindet. Er ist zwei Meter lang und wird später auch als fünf Meter lange Variante zu haben sein. Die große Besonderheit: Er kann in mehreren Farben gleichzeitig leuchten, insgesamt gibt es 20 Abschnitte, die unabhängig voneinander gesteuert werden können.

Was nirgends konkret benannt wird, das ist die Helligkeit des Leuchtstreifens. Hier liegt der Onvis K1 deutlich hinter der Konkurrenz von Philips Hue oder Eve Systems, was aber auch einen einfachen Grund hat: Der Leuchtstreifen von Onvis verfügt nur über bunte RGB-LEDs, nicht über separate Leuchtquellen für weißes Licht. Und so ist er am Ende definitiv ein Stimmungslicht und keine Lichtquelle zur Beleuchtung.

Was ebenfalls wenig überraschend kommt und bei vergleichen Produkten wie beispielsweise dem LIFX Z schon so beobachtet werden konnte: Die Steuerung über HomeKit ist stark eingeschränkt. Hier habt ihr lediglich die Möglichkeit, den Leuchtstreifen auf der gesamten Länge in einer Farbe leuchten zu lassen. Hier möchten wir aber ausdrücklich betonen, dass das nicht am Hersteller liegt.

Um die vollen Möglichkeiten des Onvis K1 ausschöpfen zu können, muss die Onvis Home App installiert werden. Dieser gestattet man im Anschluss den Zugriff auf die Home-Daten und damit auch auf die Steuerung des Kameleon-Lightstrips. Was ich an dieser Stelle lobend erwähnen kann: In der App ist keine Registrierung notwendig, es müssen keine persönlichen Daten angegeben werden.

Aber am Ende weiß ich selbst nicht so genau, was ich von der Sache halten soll. Der Onvis K1 ist gut verarbeitet, verfügt über Steuerungstasten am Controller und man kann sogar einstellen, mit welchem Effekt ein Wechsel zwischen zwei Farben stattfinden soll. Insgesamt wirkt die Onvis-App und die Art und Weise, wie man die verschiedenen Segmente in verschiedenen Farben leuchten lassen kann, aber bei weitem nicht so innovativ und intuitiv, wie es das Produkt selbst ist.

So fehlt mir beispielsweise eine Möglichkeit, selbst erstellte Szenen zu speichern und zu HomeKit zu exportieren, damit sie dann dort einfach aufgerufen werden können, möglicherweise sogar mit einem Zubehör oder per Sprachbefehl. Technisch ist es sicherlich ein tolles Produkt – rund um die Software gibt es aus meiner Sicht aber noch einiges zu tun.