Kommentar: Liebe Nutzerinnen und Nutzer, liebe Lesenden

Nun, ich hätte wahrlich nicht gedacht, dass ein kleiner Kommentar, der aus einer Laune heraus entstanden ist, so große Wellen schlägt. Weit mehr als 250 Kommentare haben sich unter unserem Artikel „Kommentar: Liebe Leser:innen und Nutzer*innen“ eingefunden. Grund genug, hier noch einmal auf die ganze Thematik zu reagieren.

Zunächst einmal möchte ich im Namen der gesamten Redaktion, also auch im Namen von Mel und Frederick, betonen, dass wir in der Vergangenheit und auch in Zukunft niemals die Intention hatten, jemanden auszuschließen oder nicht anzusprechen, wenn von Lesern und Nutzern die Rede war.

Dennoch ist es anhand der Vielzahl von Kommentaren, die meisten davon wirklich sehr konstruktiv und niveauvoll, erkennbar, dass wir uns in dieser Hinsicht durchaus noch ein wenig verbessern können. Denn am Ende kommt es ja nicht nur darauf an, was wir beim Verfassen eines Artikels empfinden, sondern vor allem darauf, wie unsere Worte bei euch ankommen. Und zwar bei allen von euch, unabhängig von Geschlecht oder Identität.

Die Kommentare unter unserem Artikel haben definitiv zum Nachdenken angeregt und auf vielfältige Art und Weise verdeutlicht, welch ein komplexes Konstrukt unsere Sprache ist, und wie unterschiedlich sie je nach Person gelesen werden kann. Gesellschaftliche Werte und Normen verändern sich, die Sprache wandelt sich. Wenn wir mit einem kleinen Anteil dazu beitragen können, dass dadurch mehr Sichtbarkeit für bestimmte Bevölkerungsgruppen ermöglicht wird, sollten wir diesen Weg gehen. Immerhin sprechen wir hier von einem der wichtigsten Mittel der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Wir werden es auch in Zukunft beim Führerschein und beim Generalverdacht belassen, dafür an anderer Stelle aber umso mehr auf eine geschlechtergerechte Sprache achten. So machen wir beispielsweise aus „die Entwickler“ in Zukunft „das Entwicklerteam“. Und ihr seid zukünftig unsere „Nutzerinnen und Nutzer“ oder unsere „Leser und Leserinnen“. Und sicherlich manchmal auch unsere „Lesenden“.

Was es bei uns aber nicht geben wird, ist der aus unserer Sicht oft überschwängliche Gebrauch von Sternchen und Doppelpunkten und ganz abstrusen Wortschöpfungen. Und bitte nehmt es uns nicht übel, wenn uns doch noch mal ein „Radfahrer“ oder „Krankenschwestern“ über die Tastatur rutscht – wir denken trotzdem auch an die Radfahrerinnen und die Krankenpfleger.