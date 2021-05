Die Top-Themen der Woche: Elf Jahre der Zweitklassikgeit

All die Jahre stehst Du da, wie ein Fels so stark und fest

Der sich selbst von größten Wellen nicht vom Platz vertreiben lässt

Und geht mal was daneben, glaube uns, das stört uns nicht

Du hast alles hergegeben – Bochum, wir sind stolz auf Dich

Wenn die Erde sich mal nicht mehr dreht,

Werden wir gemeinsam weitergehen

VfL, mein Herz schlägt nur für Dich (und für Fiege)

Wir werden immer zu Dir stehen, VfL, mein VfL!

Heute mussten wir unseren Wochenrückblick für einige wohl gewählte Worte unterbrechen, denn unser Top-Thema ist heute ein ganz anderes. Und möchten uns an dieser Stelle gleich mal dafür entschuldigen, falls es am Montagvormittag zum Start in den Tag vielleicht etwas schleppender läuft, als ihr es sonst gewohnt seid. Möglicherweise haben wir dann noch einen Kater. Und falls nicht, haben wir am nächsten Wochenende auf jeden Fall noch eine Chance.

Aber zurück zu Apple. Auch hier dürfte es in der nächsten Woche spannend werden, denn immerhin stehen der Start von zwei neuen Geräten mit M1-Prozessor bevor: Das iPad Pro und der neue iMac schicken sich an, die Welt zu erobern. Ob das tatsächlich klappt, werden wir bereits vor dem Marktstart am Freitag herausfinden, denn die Testberichte der US-Medien werden für Dienstag und Mittwoch erwartet.

Die Top-Themen der Woche im Überblick