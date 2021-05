Chipolo One Spot: AirTag mit Loch kann für 30 Euro vorbestellt werden

Angekündigt war er bereits, jetzt ist es soweit: Der Chipolo One Spot kann vorbestellt werden. Der kleine Bluetooth-Tracker ist der Erste seiner Art, der auf das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple zugreifen kann, aber nicht von Apple selbst stammt. Welche Unterschiede es gibt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Da wäre zum Beispiel der Preis. Während ein AirTag 35 Euro kostet und Apple das 4er-Pack für 119 Euro verkauft, kostet ein Chipolo One Spot nur 30 Euro. Vier Stück gibt es ebenfalls mit Rabatt, hier werden dann 100 Euro fällig. Bestellen könnt ihr ab sofort auf der Webseite des Herstellers, mit dem Gutscheincode SHIPSHOT spart ihr euch die Versandkosten. Allerdings: Zur Bezahlung ist zwingend eine Kreditkarte erforderlich.

Chipolo One Spot benötigt nicht zwingend zusätzliches Zubehör

Ein weiterer Unterschied zu den AirTags von Apple ist ebenfalls schnell ersichtlich. Der Chipolo One Spot verfügt über ein Loch. Damit ist kein zusätzliches Zubehör notwendig, um ihn beispielsweise am Schlüsselbund zu befestigen.

Da auch der Chipolo One Spot auf das gleiche Netzwerk zugreift, wird er im Alltag genau so gut gefunden, wie die AirTags von Apple. Es ist allerdings kein Ultrabreitband-Chip verbaut, der bei den AirTags die genaue Suche mit einem iPhone 11 oder neuer ermöglicht. Dafür dürfte der integrierte Lautsprecher etwas lauter sein, der von euch über die „Wo ist?“-App aktiviert werden kann, sobald der Tracker in Bluetooth-Reichweite ist.

Wir haben uns direkt mal einen Chipolo One Spot bestellt und werden nach der Auslieferung im Juni direkt einen kleinen Vergleich mit dem Original von Apple starten.