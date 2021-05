Authenticator: Praktische Zwei-Faktor-Authentifizierungs-App für Apple-Geräte

In der heutigen Zeit heißt es, sich vorsichtig online zu bewegen – Phishing und Hacking sind nur zwei der Gefahren, die auf den gemeinen Internet-Nutzer lauern. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, die eigenen Accounts bestmöglich vor fremden An- und Zugriffen zu schützen. Mit der App Authenticator (App Store-Link) von 2Stable lässt sich eine sichere Zwei-Faktor-Authentisierung (F2A) schnell und einfach umsetzen, und das auf dem iPhone, iPad, dem Mac und der Apple Watch.

Der Download ist kostenlos und benötigt neben iOS 12.2 bzw. macOS 10.15 mindestens 22 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Über ein Jahresabo in Höhe von 9,99 Euro kann die Anwendung in eine Vollversion mit geräteübergreifendem Sync, unbegrenzten Accounts (zwei in der Gratisversion) und Backups verwandelt werden. Eine deutsche Lokalisierung besteht für Authenticator bisher noch nicht.

Um Authenticator nutzen zu können, ist keine Registrierung notwendig. Die Entwickler von 2Stable aus Andorra geben zudem auf ihrer Produkt-Website an, dass die Privatsphäre der Nutzer an oberster Stelle stehe und man weder Zugriff auf die gespeicherten Accounts noch die Passwörter, die man zur Verschlüsselung der Daten verwende, hat. Für zusätzliche Sicherheit gibt es eine Option, die App mittels Face ID oder Touch ID zu entsperren, sowie eine grundsätzliche Verschlüsselung, selbst wenn die Daten in der iCloud gesichert werden.

Offline-Nutzung, Widgets und Dunkelmodus integriert

Neue Zwei-Faktor-Authentifizierungen lassen sich in der App entweder über das Scannen eines QR-Codes, manuell, über eine URL oder über Dateien erstellen. Diese werden dann übersichtlich in einer Liste präsentiert und können vom Nutzer auch sortiert werden. Auch ein Import von Daten aus dem Google Authenticator ist möglich. Für die zusätzliche Authentifizierung stehen dann in der App entsprechende Codes für die eingebundenen Accounts bereit, die sich auch vom Mac, iPad oder der Apple Watch aufrufen lassen.

Authenticator erlaubt es zudem Nutzern der Vollversion, ein Backup der eigenen Daten anzulegen und kann Tokens auch offline generieren. So kann man seine Konten sicher authentifizieren, wenn man sich mit dem Gerät im Flugmodus befindet. Für einen schnellen Zugriff gibt es darüber hinaus auch Widgets für den Homescreen, Freunde des Dark Modes bekommen zudem ein angepasstes Design für ihre präferierte Darstellung. Authenticator versteht sich mit fast allen Multi-Faktor-Authentifizierungen, darunter Facebook, Dropbox, Amazon, Gmail und mehr, und unterstützt auch achtstellige Tokens.