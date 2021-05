Corona-Warn-App: Schnelltest-Profile und Fehleranalyse-Protokolle integriert

Auch wenn die dritte Welle des Coronaviruses merklich abgeschwächt ist und immer mehr Menschen in Deutschland geimpft sind, ist die Corona-Warn-App (App Store-Link) nach wie vor ein wichtiges Mittel, um Infektionen einzudämmen. Die von der Deutschen Telekom und SAP entwickelte App liegt nach wie vor kostenlos im deutschen App Store vor und hat jetzt ein weiteres Update auf Version 2.2 spendiert bekommen.

Ab sofort ist es möglich, in der Corona-Warn-App Fehleranalyse-Protokolle aufzuzeichnen, um beim Kontakt mit dem technischen Support der App besser gerüstet zu sein. Das Fehlerprotokoll lässt sich erstellen, um die Analyse möglicher Fehler zu erleichtern und zu einer schnelleren Fehlerbehebung beizutragen. In Version 2.2 steht diese Funktion im Bereich „App-Information“ unter „Fehlerberichte“ zur Verfügung. Dort kann dann der vorliegende Fehler über den Start-Button reproduziert werden, um ihn dann beim technischen Support einreichen zu können – natürlich anonymisiert und ohne jegliche Hinweise auf die Identität des Nutzers.

Auch Schnelltest-Profile haben nun den Weg in die Corona-Warn-App gefunden. Im Blog der Entwickler heißt es dazu,

„NutzerInnen können ein Schnelltest-Profil mit ihren persönlichen Daten in Form eines QR-Codes anlegen. An Teststellen teilnehmender Partner, die kein eigenes Terminbuchungssystem haben und an denen NutzerInnen keinen Termin vorab vereinbaren müssen, wird dann lediglich der QR-Code in der App gescannt. So kann die Registrierung vor Ort beschleunigt werden.“