Amazon verbessert Echo Show 5 und Echo Show 8

Ich habe nun seit rund zwei Wochen den neuen Echo Show 10 mit Alexa am Start und bin mir noch unschlüssig, wie mein Fazit zum Gerät ausfallen soll. Für mich persönlich bietet das schwenkbare Display nur wenige Vorteile, zumal es sich nicht auch automatisch neigt. Wer es klassischer mag, könnte allerdings am neuen Echo Show 8 viel Freude haben.

der neue Echo Show 5 für 89,99 Euro (Amazon-Link)

der neue Echo Show 8 für 129,99 Euro (Amazon-Link)

Mit nur 129,99 Euro ist die neueste Generation unverändert im Preis und auch aus diesem Grund eine echte Empfehlung. Der Echo Show 8 ist mit seinem 8-Zoll-Display auch nicht ein ganz so großer Trümmer, ich finde die Größe wirklich sehr angenehm. Wobei es hier natürlich immer darauf ankommt, wo man ihn am Ende hinstellt.

Aber was gibt es nun Neues? Mit 13 Megapixeln löst die Kamera jetzt noch höher auf als zuvor und bietet auf dem Echo Show 8 zudem eine neue Funktion: Bei Videoanrufen schwenkt und zoomt die Kamera automatisch und behält so jeden im Bild. Natürlich bewegt sich dabei nicht das Gerät, stattdessen wird ein digitaler Bildausschnitt erstellt. Am Ende aber sicherlich eine pfiffige Lösung.

Auf die mitschwenkende Kamera muss man beim überarbeiteten Echo Show 5 leider verzichten. Dort dürfen wir uns über eine überarbeitete HD-Kamera und eine dritte Farbe freuen, das kleinste smart Display von Amazon gibt es jetzt auch in Dunkelblau. Ich muss an dieser Stelle aber sagen: Wenn es euch nicht um ein paar Euro geht und ihr den Platz für das größere Gerät habt, solltet ihr auf jeden Fall zum Echo Show 8 greifen. Kamera, Display und vor allem Lautsprecher sind hier viel leistungsstärker.

Der Echo Show 8 ist in Anthrazit und Weiß erhältlich. Der Echo Show 5 wird in Anthrazit, Weiß und Dunkelblau angeboten. Beide Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt nächsten Monat.