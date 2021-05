Apple Music: Eine komplett neue Dimension steht bevor

Die Gerüchte gibt es schon länger, zuletzt gab es in der vergangenen Woche passende Meldungen im Netz. Am morgigen Dienstag soll Apple per Pressemitteilung nicht nur die neuen AirPods der dritten Generation vorstellen, sondern auch eine Erweiterung für seinen Musik-Streaming-Dienst: Apple Music HiFi.

Aus den Gerüchten könnet tatsächlich bald schon Wahrheit werden, zumal die ganze Geschichte jetzt auch noch von Apple selbst befeuert wird. Im Entdecken-Tab der Musik-App kündigt man nämlich eine Neuerung an: „Demnächst. Mach dich bereit für eine komplett neue Dimension von Musik!“

Passend dazu gibt es einen kurzen Clip mit einem animierten Apple-Logo. Genaue Details behält das Unternehmen aus Cupertino bisher aber für sich. Die Chancen scheinen aber gut zu stehen, dass wir in dieser Woche noch weitere Informationen erhalten werden.