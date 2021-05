Kommentar: Liebe Leser:innen und Nutzer*innen

Bereits am vergangenen Montag habe ich ja einen kleinen Artikel rund um das Thema „Leben retten“ geschrieben, unter dem leider nicht fleißig über die tolle WDR-Serie „Feuer & Flamme“ diskutiert wurde, sondern viel mehr um die Sache mit der Corona-Impfung. Was ich abschließend dazu noch sagen kann: Nach der ersten Ladung AstraZeneca hatte ich in der ersten Nacht etwas Kopfschmerzen und am zweiten Tag war ich etwas schlapp. Heute ist wieder alles prima.

Naja, nicht alles, denn ich habe mich in den letzten Stunden innerlich mal wieder ordentlich aufgeregt. Grund dafür war das Gendering, das insbesondere für Unternehmen eine immer größere Rolle spielt. Apple und Amazon mischen dabei ganz vorne mit, hier mal zwei Auszüge aus Pressemitteilungen, die uns gestern Nachmittag erreichten:

Apple trägt dazu bei, dass der App Store ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort für Anwender:innen ist, um Apps zu entdecken, indem das Unternehmen betrügerische Entwickler:innen und Nutzer:innen aufspürt und gegen sie vorgeht.

Nach dem Download der App können sich Sky Ticket Kund:innen anmelden, um auf ihre Tickets zuzugreifen und ihre Filme, Serien und Live-Sport zu finden und zu sehen.

Aber längst sind es nicht mehr nur offizielle Pressemitteilungen, in denen fleißig Innen, *innen oder :innen verteilt werden. Auch in persönlichen verfassten Mails ist das Gendering bereits zu finden:

Hi Fabian,

kurze Info, falls das für eure Leser*innen interessant ist.

Gleichberechtigung ist wichtig, Lesefluss aber auch

Zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle mitteilen, dass ich das Thema Gleichberechtigung sehr wichtig finde. Ich kann nicht verstehen, warum Frauen auch im Jahr 2021 oftmals noch schlechter bezahlt werden, obwohl sie die gleiche Arbeit die Männer leisten. Ich kann nicht nachvollziehen, warum bei einer offen ausgeschriebenen Stelle möglicherweise Männer bevorzugt werden, weil der Arbeitgeber hier keine „Angst“ vor einer Schwangerschafts-Auszeit hat.

Selbst meine werte Kollegin Mel findet: „Gleichberechtigung ist wichtig, aber ob das mit Sternchen und Doppelpunkten zu erreichen ist…?“

Statt mit irgendwelche Wortkreationen für Gleichberechtigung zu sorgen, wird aus meiner Sicht einfach nur der Lesefluss gestört. Ständig irgendwelche Sonderzeichen und Wortschöpfungen, nur um aus Lesern Leser und Leserinnen zu machen oder aus Kunden Kundinnen und….ja was überhaupt? Als wenn die deutsche Sprache nicht schon kompliziert genug wäre!

Aus diesem Grund bleibt ihr, liebe Leserinnern und Leser, für uns auch in Zukunft einfach nur unsere Leser. Denn wir haben euch alle gern, egal ob Männlein, Weiblein oder nicht-binär. Es sei denn, ihr wollt das ausdrücklich anders. Schreibt uns doch einfach mal einen Kommentar.