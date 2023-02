Elementium: Periodensystem-App hat ein großes Update bekommen

2019 hatten wir euch hier im Blog schon mal die kleine App Elementium (App Store-Link) vorgestellt: Das Periodensystem im App-Format ist für alle, die beruflich im Bereich der Chemie zu tun haben oder einfach generell an den Elementen interessiert sind, ein praktischer kleiner Begleiter. Nun hat Elementium ein Update bekommen, durch das zum Beispiel eine Testphase für das ION-Abo der App ermöglicht wird.

Als wir vor einigen Jahren über Elementium berichteten, war die App von Sam Spencer noch ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Das ist mittlerweile anders. Auch eine deutsche Sprachversion ist inzwischen integriert, sodass ihr alle Informationen zu den einzelnen Elementen also auch in Deutsch lesen könnt.

Beim Update von Elementium selbst hat sich Entwickler Sam Spencer indes auf Optimierungen in den Bereichen Leistung und Barrierefreiheit konzentriert und auch die In-App-Käufe angepasst. Zusätzlich gibt es nun auch eine Aktualisierung für Apple TV, sodass die Inhalte einfach auf einem entsprechend Gerät in Klassenzimmer oder Hörsaal wiedergegeben werden können.

ION-Abo jetzt kostenlos testen

Die größte Veränderung, die das Update mit sich bringt, ist wohl die Möglichkeit, das von Spencer kreierte ION-Abo ab sofort testen zu können, bevor eine Kaufentscheidung nötig ist. Die Abopreise liegen dabei zwischen 3,49 Euro für drei Monate Laufzeit und 10,99 Euro für eine einjährige Laufzeit. Wer keine Lust auf ein Abo hat, kann aber auch die im Abo enthaltenen Funktionen einzeln für einen einmal zu zahlenden Preis kaufen. Für 1,19 Euro könnt ihr etwa eine Exportfunktion dazukaufen oder für 2,49 Euro unbegrenzt auf Bohr-Modelle zurückgreifen.

Mit Blick auf die Leistungsverbesserungen hat Sam Spencer an der Downloadgröße der App gearbeitet und diese reduziert. Ebenso ist der App-Start nun schneller und die Spotlight-Ergebnisse zuverlässiger. Auch für einen geringeren Akkuverbrauch bei der Anzeige von Bohr-Modellen soll jetzt gesorgt sein. Wer die App mit VoiceOver oder Bildschirmlesegerät nutzt, darf sich hier zusätzlich über Optimierungen freuen.