Saphe Drive Pro: Erster Verkehrswarner mit CarPlay-Kompatibilität

Mit dem Saphe Drive Mini und dem im Dezember des letzten Jahres vorgestellten Saphe Drive Pro gibt es Verkehrswarner, die sich im Auto installieren lassen. Der dänische Hersteller hat nun den Saphe Drive Pro auch in Deutschland verfügbar gemacht: Das Modell ist das erste, das mit einem Farbdisplay und inklusive einer Apple CarPlay-Kompatibilität daher kommt.

„Mit Saphe Drive Pro sind Sie nie im Zweifel, auf welche Vorfälle Sie im weiteren Verkehr achten müssen. Egal ob mobile Blitzer, Fahrzeug in der Standspur, Streckenradar, ein Unfall oder etwas ganz anderes sind Sie vorbereitet. Das 1,54 Zoll große Display zeigt mittels deutlicher Ikone an, was während Ihrer Fahrt auf Sie zukommt und wann. Der Verkehrsalarm hat ein sogenanntes Head-Up-Display mit kontinuierlicher Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit. Nebst der Anzeige von zukünftigen Warnungen und Ihrer aktuellen Geschwindigkeit, zeigt das Display auch an, wann der Akku aufgeladen werden muss, wenn das GPS-Signal zu schwach ist oder wenn die Datenverbindung fehlt. Keine Angst, sollte einer der eben genannten Szenarien gegenwärtig sein, wird Saphe Drive Pro Sie darauf schon aufmerksam machen.“

So berichtet der Hersteller über den Saphe Drive Pro. Das kleine Gerät lässt sich mittels eines kleinen Standfußes an der Windschutzscheibe oder über dem Armaturenbrett anbringen, so dass man alle Ereignisse und Symbole jederzeit im Blick hat. Um den Saphe Drive Pro in vollem Umfang nutzen zu können, ist neben dem Gerätekauf in Höhe von 39,95 Euro ein Premium-Abonnement notwendig, das 2,99 Euro/Monat oder 29,99 Euro/Jahr kostet. „Saphe Premium gibt Ihnen Zugriff dazu Saphe als Navi gekoppelt mit Apple CarPlay und Android Auto anzuwenden“, heißt es vom Hersteller. „Gleichzeitig sichert Ihr Abonnement, dass Sie auch zukünftig die neusten Updates und Funktionen erhalten.“ Das Abo gilt für jeweils ein Gerät, das aber von mehreren Personen genutzt werden kann.

Saphe Drive Mini verzichtet auf ein Abonnement

Der Saphe Drive Pro greift auf Daten von Blitzer.de und Flitsmeister zu und verfügt laut eigener Aussage über eine der größten Verkehrsgemeinschaften Europas mit Daten von mehr als 11 Millionen Verkehrsteilnehmenden. Das kleine Gerät soll vor mobilen, stationären und Ampel-Blitzern warnen, ebenso vor Unfällen, Autos auf der Standspur oder anderen Gefahren im Straßenverkehr. Wer auf ein Abo und CarPlay verzichten kann bzw. möchte, kann zum Saphe Drive Mini (Amazon-Link) greifen, das zum Kaufpreis von 69,95 Euro ohne Abonnement und In-App-Käufe auskommt, aber eben auch auf Apples CarPlay-Integration verzichtet.

Abschließend wichtig zu wissen: Nach aktuellem Kenntnisstand sind stationär installierte Geräte wie der Saphe Drive Pro, die vor Blitzern warnen, jedoch per Straßenverkehrsordnung in Deutschland verboten. Wird man mit einem solchen Tool bei einer Verkehrskontrolle erwischt, drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg. Auch entsprechende Blitzer-Warn-Apps dürfen nicht im Auto verwendet werden. Mit der Einhaltung der Straßenverkehrsregeln bezüglich Geschwindigkeit und Abstand fährt es sich immer noch am besten.