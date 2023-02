Nomad: Neues „English Tan“-Lederband für die Apple Watch vorgestellt

Erst in der vergangenen Woche hat der bei uns im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Nomad das Apple Watch DesignLab vorgestellt. Mit letzterem lassen sich auf der überarbeiteten Nomad-Website verschiedene Apple Watch-Accessoires visualisieren, so dass man vor dem Kauf schauen kann, wie ein Zubehör an der eigenen Apple-Smartwatch aussieht.

Nur eine Woche später gibt es weitere Neuigkeiten von Nomad: Das Unternehmen hat das beliebte Modern Band aus Leder für die Apple Watch in einer neuen Ledervariante namens „English Tan“ vorgestellt. Zusätzlich lässt sich bei der Bestellung aus Stahl-Adaptern in zwei verschiedenen Farbvarianten wählen. Das Release des „English Tan“-Watchbandes kommt wohl nach dem großen Erfolg des Modern Leather Cases für das iPhone und dem Modern Case für die AirPods Pro, die ebenfalls in dieser braunen Lederfarbe erhältlich sind.

Das sind die Features der Neuerscheinung:

Vollnarbiges, nachhaltig gewonnenes Leder

Entwickelt eine robuste Patina

Speziell angefertigte Ösen und Schnalle aus Edelstahl

Entwickelt für Apple Watch Ultra, Series 8, 7, 6, SE und alle früheren Versionen der Apple Watch

Das neue Modern Band für die Apple Watch ist ab sofort für die größeren Watch-Modelle mit 45 und 49 mm zum Preis von 59,99 USD (ca. 55,90 Euro) auf der Website von Nomad mit schwarzem oder silbernem Adapter erhältlich. Es ist davon auszugehen, dass das Exemplar auch bald im deutschen Handel bei den üblichen Retailern aufschlagen wird. Die gesamte English Tan-Kollektion von Nomad findet sich hier.