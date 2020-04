Epic verschenkt „Just Cause 4 Reloaded“ & „Wheels of Aurelia“ für Mac und Windows

Jede Woche gibt es donnerstags neue Gratis-Spiele im Epic Games Store. Vorausgesetzt wird natürlich ein Account bei Epic, zudem muss der Store installiert sein. Dann könnt ihr euch ab heute die beiden Spiele Just Cause 4 Reloaded und Wheels of Aurelia kostenlos sichern.

Just Cause 4 Reloaded: Open-World-Spiel mit Action

Just Cause 4 Reloaded stammt von Square Enix und wurde Ende Dezember 2018 veröffentlicht. Der Download ist rund 60 GB Roß und nur für Windows verfügbar.

Tauche in eine actionreiche Open-World-Sandbox-Erfahrung ein, in der du mit einer reichhaltigen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung Chaos verursachen kannst! Zieh deinen Wingsuit an, schnall deinen voll anpassbaren Greifhaken um, und bring den Donner!

Wheels of Aurelia: Auch für Mac verfügbar

Wheels of Aurelia ist ein Indie-Rennspiel, das auch für macOS verfügbar ist. Der Download ist nur 500 MB groß, die Sprachausgabe nur auf Italienisch verfügbar. Allerdings gibt es deutsche Texte.