Over-Ear Kopfhörer von Apple soll noch dieses Jahr starten

Mit Beats hat Apple eine eigene Kopfhörer-Marke. Als Kopfhörer sind zum Beispiel die Beats Studio 3 oder die neuen Beats Solo Pro zu nennen. Dennoch plant der Konzern einen neuen Kopfhörer unter der Marke Apple. Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Hinweise. Ein neuer Report von Bloomberg weist nun auf weitere Details hin.

Die neuen Kopfhörer sollen über magnetisch austauschbare Komponenten verfügen, um das Produkt an seinen eigenen Stil und Ergonomie anpassen zu können. Apple soll dabei zwei Varianten in petto haben: Eine aus Leder und eine aus leichteren Materialien, die besser für Sport-Einheiten geeignet ist.

Die Ohrpolster und Kopfbügelpolster werden magnetisch am Rahmen des Kopfhörers befestigt, so dass sie vom Benutzer ausgetauscht werden können. Dieser Ansatz ähnelt dem einiger Kopfhörer von Master & Dynamic und Bowers & Wilkins, obwohl diese Modelle nur magnetische Ohrpolster haben. Das modularere Design von Apple ermöglicht es den Benutzern, ihre Kopfhörer wie bei der Apple Watch anzupassen. Das Design könnte auch bedeuten, dass derselbe Kopfhörer von einem Komfort- in einen Fitnesskopfhörer umgewandelt werden kann und wieder zurück.