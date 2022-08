Eve HomeKit Deals: 2x Eve Door & Window für 54,90 Euro, 3x Eve Thermo für 164,90 Euro

Bei Cyberport gibt es aktuell zwei gute Eve Deals – mit HomeKit und Thread. Unter anderem gibt es zwei Eve Door & Window Fenster- beziehungsweise Türkontakte für nur 54,90 Euro – im Preisvergleich muss man 78 Euro bezahlen.

Der Tür- und Fensterkontakt wird per Bluetooth mit HomeKit und Thread verbunden und bietet danach zahlreiche Möglichkeiten: Ihr bekommt nicht nur den jeweils aktuellen Status (geöffnet/geschlossen) angezeigt, sondern könnt euch auf Wunsch auch auf Änderungen per Push-Mitteilungen informieren lassen, wenn ihr gerade nicht Zuhause seid. Außerdem lässt sich der Eve Door & Window natürlich auch in diverse Automationen integrieren.

Eve Door & Window 78 EUR 54,90 EUR bei Cyberport kaufen

3x Eve Thermo für 164,90 Euro

Wer sich schon auf den Herbst und kommenden Winter vorbereiten möchte, kann in diesem Set gleich drei Eve Thermo erwerben. Bezahlen müsst ihr 164,90 Euro, im Preisvergleich werden mindestens 190 Euro fällig.

Die Heizkörper-Thermostate werden einfach auf eure Heizungen geschraubt und ersetzen dort die klassischen Drehregler. Das Drehen übernimmt Eve Thermo in Zukunft für euch, ihr müsst nur noch per HomeKit, Eve-App, Zeitplan oder Sprachbefehl eure Wunschtemperatur einstellen. Zudem ist auch eine Bedienung direkt am Thermostat möglich, was ich persönlich trotz aller Smart Home Technik immer noch wichtig finde.