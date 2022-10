Eve Light Strip: Hochwertiger HomeKit-Leuchtstreifen für nur 39,99 Euro

Solltet ihr auf der Suche nach einem Leuchtstreifen für eure HomeKit-Installation sein, dann ist jetzt der richtige Moment gekommen: Auf Amazon wird der Eve Light Strip zum absoluten Vorzugspreis von nur 39,99 Euro (Amazon-Link) verkauft – das entspricht einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent gegenüber dem Listenpreis.

Im Gegensatz zu vielen günstigeren Lösungen verfügt der Eve Light Strip über separate LEDs für Weißtöne und Farben. So punktet er nicht nur mit einer Helligkeit von sehr guten 1.800 Lumen, sondern auch mit einer tollen Farbwiedergabe. Spannend auch: Der Leuchtstreifen kann auf Wunsch die Farbtemperatur der Tageszeit anpassen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten von Eve Systems verbindet sich der Eve Light Strip nicht per Bluetooth mit HomeKit, sondern per WLAN. Thread ist zwar noch nicht an Board, dank der WiFi-Verbindung dürfte es aber auch nicht zu Reichweiten-Problemen kommen.

Leider kann ich euch nicht genau sagen, wie lange das Angebot Bestand haben wird. Im Zweifel solltet ihr euch daher nicht zu viel Zeit lassen…