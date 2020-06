Exert Training Stats: Apple Watch-App hilft, Trainings-Routinen auszuwerten

Erst kürzlich haben wir über ein frisches Update für die Activity Stats-App berichtet. Wer sich auf sein Training konzentrieren und umfangreiche Statistiken auf der Apple Watch einsehen will, sollte sich die Apple Watch-App Exert Training Stats (App Store-Link) genauer ansehen, die zum Preis von 1,09 Euro aus dem App Store geladen werden kann. Die Anwendung ist nicht einmal 3 MB groß und benötigt watchOS 6.1 oder neuer sowie iOS 13.0 oder neuer. Das Interface steht in englischer Sprache zur Verfügung.

Mit Exert Training Stats lassen sich auf der Apple Watch schnell und einfach Trainingsstatistiken einsehen, die mit der Apple-Smartwatch aufgezeichnet und in Apple Health gespeichert worden sind. Dazu muss man Exert Training Stats vor dem ersten Start auf der Apple Watch auch Zugriff auf die entsprechenden Daten aus der Health-App gestatten. Die Anwendung generiert dann auch eine maximale Herzfrequenz anhand des dort angegebenen Alters, auf der dann die Einteilung der Trainingsintensität basiert.

Anwendung verfügt über eigene Watch-Komplikation

Exert Training Stats liefert “detaillierte Analysen und Informationen, die dir helfen können, deine Trainingsroutine zu verbessern und zu verwalten – einschließlich einer Analyse von Intensität, Dauer und Häufigkeit”, erklärt der Entwickler Andreas Gustafsson im App Store. Die App eignet sich dazu, “die Ergebnisse deines Trainings als Ganzes zu sehen, nicht nur einzelne Trainingseinheiten”, und um einen “umfassenden Überblick über deine Trainingsroutine, ohne dass du mehrere Apps oder dein iPhone verwenden musst”, zu bekommen.

In einer Übersicht präsentiert Exert Training Stats daher unter anderem eine Grafik zur Trainingshäufigkeit in der letzten Woche, zur Trainingsintensität, zur durchschnittlichen Trainingsdauer in Minuten, und listet darüber hinaus auch die letzten erfolgten Trainings inklusive farbigen Intensitätsdarstellungen auf. Wer möchte, kann zudem auch eine Watch-Komplikation auf dem jeweiligen Watchface anzeigen lassen, um die aktuellen Statistiken jederzeit einsehbar zu haben.