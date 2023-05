Facebook Messenger: App für Apple Watch wird eingestellt

Der Facebook Messenger (App-Store-Link) wird in Kürze an Funktionsumfang verlieren und auf der Apple Watch bald nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Nach dem 31. Mai soll die App nicht mehr auf der Apple Watch verfügbar sein, heißt es in einer Hinweismeldung, die den Usern auf ihrer Watch angezeigt wird.

Erhalten Nutzerinnen und Nutzer neue Nachrichten im Facebook Messenger, so wird weiterhin eine Benachrichtigung darüber auf der Apple Watch dargestellt, allerdings müssen die User dann auf ihr iPhone wechseln, wenn sie die Nachricht beantworten wollen. Das Antworten direkt „vom Handgelenk aus“ wird also nicht mehr möglich sein.

Mehr Views für Facebook-Anzeigen?

Auch bei der allgemeinen Facebook-App hatte Meta vor einer Weile Funktionen für die Apple Watch gestrichen und etwa das Erstellen von Statusmeldungen von der Watch aus aus der App herausgenommen. Man munkelt, dass Facebook seine Nutzer und Nutzerinnen wieder öfter in die iPhone-App lotsen will, um mehr Traffic für die dort ausgespielten Anzeigen zu generieren. Auf der Watch wird generell keine Werbung angezeigt.

Ein Facebook-Sprecher bestätigte die geplante Umstellung, gab gegenüber US-Medien allerdings an, dass diese erst im Laufe des Juni tatsächlich stattfinden solle.