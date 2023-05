Dyson Gen5detect: Neuer kabelloser Staubsauger angekündigt

Zwei Jahre hat sich Dyson Zeit gelassen, sein bisheriges Top-Modell zu verbessern. Jetzt wurde der Nachfolger des Dyson V15 Detect endlich auch in Deutschland angekündigt, erhältlich ist er ab dem 15. Mai. Die Rede ist vom Dyson Gen5detect, der zum Start für 999 Euro verkauft wird. Mit dabei sind einige mehr als interessante Änderungen – die in der Praxis hoffentlich auch Verbesserungen sind.

Beim Gen5detect hat Dyson noch einmal einen leistungsstärkeren Motor mit nun 262 Watt Saugleistung und bis zu 135.000 Umdrehungen pro Minute verbaut. Zudem verspricht der Hersteller: „Mittels des vollständig versiegelten HEPA-Filtersystems fängt der Staubsauger 99,99 Prozent der Partikel bis zu 0,1 Mikrometern ein – einer Partikelgröße, die dem Maß von Viren entspricht.“ Der Motor wurde zudem neu konzipiert und fällt kompakter aus, in der Praxis dürften aber wohl andere Details größere Auswirkungen haben.

Beim Dyson Gen5detect muss kein Trigger mehr gedrückt gehalten werden

Zum ersten Mal verbaut Dyson in seinem Top-Modell einen An- und Ausschalter und verzichtet auf den klassischen Trigger, der dauerhaft gedrückt werden muss. Das erleichtert einen Handwechsel während des Saugens, was der Ergonomie wohl sehr zu Gute kommen dürfte.

Die bereits vom V15 bekannte Fluffy-Bodendüse mit dem grünen Lichtstrahl wurde ebenfalls verbessert. Der neue Fluffy Optic Staubsaugerkopf leuchtet doppelt so hell und erfasst damit noch mehr Bodenfläche. Hier war ich beim Vorgänger gleich doppelt beeindruckt: Das grüne, flach über den Boden scheinende Licht macht Staub viel besser sichtbar als klassische LEDs, zudem verfangen sich in der Fluffy-Düse keine langen Haare.

Schmutzige Luft kann nicht durch das Gehäuse entweichen

Eine weitere Neuerung ist im Saugrohr zu finden. Im Inneren ist ein ist ein integriertes Staub- und Fugenwerkzeug verborgen, um Zeit beim Wechsel zwischen Boden- und Handstaubsauger zu sparen. Auf dem folgenden Bild ist diese Neuerung ziemlich gut zu erkennen.

Genau wie bei seinen neuesten Luftreiniger ist auch der Dyson Gen5detect komplett HEPA-zertifiziert. Es gibt also nicht nur einen HEPA-Filter, stattdessen ist das komplette Gehäuse absolut dicht, so dass verschmutzte Luft durch den Filter strömen muss und nur saubere Luft entweichen kann. „Bei unserem Gen5detect Staubsauger sind wir mit der HEPA-Filterung noch einen Schritt weiter gegangen, um sicherzugehen, dass selbst Virenpartikel mit einer Größe von lediglich 0,1 Mikrometern im Gerät eingeschlossen bleiben“, sagt Charlie Park, Vice President Floorcare bei Dyson.

Ab dem 15. Mai wird der Dyson Gen5detect über zunächst exklusiv über den Dyson Online Shop und die lokalen Dyson Stores zum Preis von 999 Euro erhältlich sein. Einen ersten Praxistest werden wir euch dann hoffentlich zeitnah liefern können.