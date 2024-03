Kuo: Apple plant faltbares 20 Zoll MacBook für 2027

Das neue 13 Zoll MacBook Air mit M3 Chip startet diesen Freitag und Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet nun, dass Apple innerhalb der nächsten drei Jahre ein faltbares und 20 Zoll großes MacBook auf den Markt bringen wird.

„Apples einziges faltbares Produkt mit einem klaren Entwicklungsplan ist das 20,3-Zoll-MacBook, das voraussichtlich 2027 in die Massenproduktion gehen wird“, so Kuo in einem Beitrag auf X heute. Er nannte keine weiteren Details zu dem Gerät. Ähnliche Berichte haben wir in der Vergangenheit auch schon vom Display-Experten Ross Young und von der koreanischen Webseite The Elec gehört.

Faltbares MacBook erst 2027

Das 16 Zoll MacBook Pro ist Apples aktuell größtes Notebook, in der Vergangenheit wurde auch mal ein 17 Zoll großes MacBook produziert. Ob das geplante 20 Zoll MacBook zusätzlich einen Touchscreen anbieten wird, ist unklar. Die Details zu diesem Produkt sind bisher rar gesät, ebenso fehlen weitere Infos zum möglichen Design.

Was aus den Aussagen hervorgeht ist die Tatsache, dass Apple scheinbar keine konkreten Pläne für ein faltbares iPhone oder iPad hat. Laut Kuo soll das 20 Zoll MacBook Apples einziges faltbares Produkt mit einem klaren Entwicklungszeitplan sein.