Flexispot E7 Pro: Dieser höhenverstellbare Schreibtisch ist riesig breit

So ein Schreibtisch ist ja nicht unbedingt eine handliche Geschichte, wenn es um Testberichte geht. Jetzt hatten wir die Gelegenheit, noch einmal ein Modell von Flexispot im Detail anzusehen. Genauer gesagt geht es um den E7 Pro, den ihr euch auf der Webseite des Herstellers nach Lust und Laune konfigurieren könnt. Nur noch heute könnt ihr dabei mit dem Gutscheincode OCTE7P mal eben 180 Euro sparen.

Wir haben uns für ein weißes Tischgestell mit einer 180 x 80 Zentimeter großen Tischplatte mit dem Material „natürlicher Bambus“ entschieden. Als kleines Extra haben wir noch eine kleine Unterbau-Schublade gewählt und sind so auf einen Gesamtpreis von 819,97 Euro gekommen. Abzüglich des Gutscheins würde dieser wirklich große Schreibtisch jetzt noch 639,97 Euro kosten. Mit bedenken muss man bei diesem Preis, dass die Versandkosten bereits enthalten sind. Insbesondere die Tischplatte ist ja schon ein schweres Ding. Zudem gibt es vom Hersteller 10 Jahre Garantie.

So läuft der Aufbau des Flexispot E7 Pro

Die verschiedenen Einzelteile wie Gestellt und Schublade werden einzeln verschickt und können durchaus zeitversetzt ankommen. Wenn dann alles da ist, ist der Aufbau aber keine große Herausforderung. Die Anleitung war sehr gut bebildert und in kleinen Schritten sinnvoll strukturiert. Man muss allerdings schon aufpassen, dass beim Gestell alles richtig herum montiert wird (hinten/vorne/links/rechts), weil der Tisch kopfüber vollständig montiert wird.

Praktischerweise sind alle Einzelteile vormontiert und passende Bohrungen vorhanden, nur der starre Kabelkanal muss manuell ins Holz geschraubt werden. Sinnvoll fand ich die magnetische Hülle, um die Stromkabel für die Höhenverstellung und ggf. auch noch andere Kabel schnell zu verräumen.

Die Höhenverstellung des Schreibtischs im Detail

Die stufenlose Höhenverstellung ist intuitiv benutzbar und man kann auch eigens gewählte Höhen programmieren, alles über eine kleine Steuereinheit am Rand des Schreibtisches. Auf einem kleinen Display wird die aktuelle Höhe des Schreibtischs in Zentimetern angezeigt. Was man dabei auf dem Schreibtisch stehen hat, spielt im Prinzip keine Rolle – denn die Motoren sind mit bis zu 160 Kilogramm belastbar. Das ist schon stark. Die Höhenverstellung ist von 63,5 bis 128,5 Zentimeter möglich, gemessen ohne Tischplatte.

Die Stromversorgung der Steuereinheit erfolgt über einen integrierten Akku, der aber einfach mit einem USB-Anschluss aufgeladen werden kann. Das wird wohl erst nach einigen Monaten notwendig sein, hierzu können wir leider noch nichts Genaues sagen.

Stabiler Stand und hochwertiges Material

Gerade bei günstigen höhenverstellbaren Schreibtischen gibt es immer ein Problem: Hoch ausgefahren neigen sie dazu, zu wackeln – insbesondere wenn man die Tastatur etwas intensiver bearbeitet. Genau das passiert bei Flexispot nicht, hier macht sich das extrem hohe Gewicht und die Festigkeit der Tischbeine positiv bemerkbar.

Pluspunkte kann auch die stabile Tischplatte sammeln. Ich hatte genau dieses Material schon bei einem anderen Flexispot-Schreibtisch im Einsatz und bin davon sehr angetan. Es ist unempfindlich, hart und fühlt sich gleichzeitig sehr natürlich an. Ob euch die Farbe und die Maserung zusagen, ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Die kostenlosen und kostenpflichtigen Extras

Mit enthalten ist ein integrierter Kabelkanal, der ausreichend hoch ist, aber leider nicht geklappt werden kann. Das hätte der Geschichte noch etwas mehr Komfort verliehen, wenn man dann doch mal etwas neu anschließen muss. Mit im Lieferumfang enthalten ist zudem eine Rolle Klettband, das man frei zuschneiden und Kabel befestigen kann. Außerdem gibt es eine kleine Silikon-Halterung für Kabel, damit diese im losen Zustand nicht einfach vom Schreibtisch nach hinten rutschen können.

Für knapp 60 Euro bekommt man noch eine Schublade, die am großen Schreibtisch dann doch kleiner aussieht als erwartet. Zu wuchtig wäre aber auch kontraproduktiv, zu schnell würde man mit den Beinen oder Armlehnen dagegen stoßen. Die Schublade hat die Innenmaße 38 x 22 x 5 Zentimeter und eignet sich damit perfekt für den ganzen Kleinkram, der sonst auf dem Schreibtisch für Unordnung sorgen würde.

Insgesamt macht der Flexispot E7 Pro eine richtig gute Figur. Überrascht waren wir von der Stabilität, trotz der von uns gewählten Tischplatte, die mit 180 Zentimetern wirklich sehr breit ist. Mit einem Preis von 600 bis 800 Euro ist der Schreibtisch sicherlich kein Schnäppchen, dafür stimmt die Qualität aber absolut.

Der Flexispot E7 Pro ist nicht super günstig, punktet dafür aber mit einer sehr hohen Wertigkeit und Stabilität. Zudem kann er direkt beim Hersteller nach Lust und Laune konfiguriert werden.