For The King für Mac und Windows im Epic Games Store jetzt gratis

Jeden Donnerstag gibt es im Epic Games Store neue Gratis-Spiele. Ab heute könnt ihr euch das rundenbasierte Abenteuer For The King kostenlos sichern. Erschienen ist das Spiel vor rund zwei Jahre und wurde von Curve Digital veröffentlicht.

Einzigartiges Würfelspiel-inspiriertes Kampfsystem!

Kämpft und sterbt zusammen als Truppe in rasanten und brutalen rundenbasierten Kämpfen mit einem einzigartigen Slot-System für Angriffe und Spezialfähigkeiten.

Kämpft und sterbt zusammen als Truppe in rasanten und brutalen rundenbasierten Kämpfen mit einem einzigartigen Slot-System für Angriffe und Spezialfähigkeiten. Rogue-Lite und Wiederspielbarkeit!

Jeder Spieldurchgang wird durch prozedural erzeugte Karten, Quests, Plünderungen und Ereignisse einzigartig. Nutze entdeckte Lore-Schnipsel, um für deinen nächsten Spieldurchlauf Waffen, Gegenstände, NSCs, Klassen, Ereignisse und mehr zu kaufen!

Jeder Spieldurchgang wird durch prozedural erzeugte Karten, Quests, Plünderungen und Ereignisse einzigartig. Nutze entdeckte Lore-Schnipsel, um für deinen nächsten Spieldurchlauf Waffen, Gegenstände, NSCs, Klassen, Ereignisse und mehr zu kaufen! Mehrere Arten zu spielen!

Spiele entweder im Einzelspieler, im kooperativen Spiel, lokal oder online. Teile die Gruppe auf, um mehr Gebiete abzudecken, oder bleibt zum besseren Schutz zusammen!

Spiele entweder im Einzelspieler, im kooperativen Spiel, lokal oder online. Teile die Gruppe auf, um mehr Gebiete abzudecken, oder bleibt zum besseren Schutz zusammen! Eine Fülle von zusätzlichen Inhalten!

For The King bietet Inhalte zur Erweiterung des Spiels, einschließlich Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative-Mode, Into the Deep und mehr!

For The King funktioniert mit macOS 10.10.5 und neuer sowie Windows 7 und neuer. Ihr benötigt rund 3 GB freien Speicherplatz. Die Sprachausgabe ist in englischer Sprache verfügbar, der Text auch auf Deutsch.