forma.8 GO und Atomine kostenlos für iPhone und iPad

Das sonst 3,50 Euro teure Spiel forma.8 GO (App Store-Link) wird jetzt kostenlos angeboten. Mit einer Bewertung von 3,6 Sternen sicherlich kein Highlight, zum Nulltarif kann man es aber mitnehmen.

forma.8 GO ist ein stylisches Sci-Fi-Abenteuer auf einem mysteriösen Planeten. Mit einer kleinen Erkundungssonde ist man auf einem völlig fremden Planeten gestrandet. Mit der Erkundungssonde, die über einfache Fingergesten durch die offene Welt gesteuert wird, gilt es verstreute Objekte und Energiequellen zu finden. Mit einem weiteren Klick kann die Sonde einen Ladungsstoß abgeben und so kleinere und größere Gegner vernichten oder in die Flucht schlagen. Immer wieder werdet ihr auf größere Boss-Gegner treffen, die nicht immer auf den ersten Blick besiegbar erscheinen.

Atomine ist ebenfalls gratis

Auch der Dual-Stick-Shooter Atomine (App Store-Link) ist gratis zu haben und stammt von den gleichen Entwicklern. Mit beiden Daumen könnt ihr eure Spielfigur bewegen und müsst die entgegenkommenden Feinde abschießen und eliminieren. Zudem gilt es Hacker-Angriffe zu überstehen und Boss-Gegner zu besiegen. Während der linke Dualstick zur nahtlosen Fortbewegung dient, wird der rechte Stick zum Ausrichten und Abfeuern der Waffe genutzt.

Insgesamt gibt es in Atomine über 100 Kombinationen, um sich seine Waffen zusammenzustellen, sowie neun verschiedene Atomine-Branchen, sieben verschiedene Orte und 13 prozedural generierte Spielabschnitte. Für Action und jede Menge Spannung sollte daher in diesem Premium-Shooter, der ohne Werbung und In-App-Käufe auskommt, auf jeden Fall gesorgt sein.