Fünf persönliche Technik-Empfehlungen am Prime Day

Heute ist Prime Deals Day und wir haben schon zahlreiche Angebote mit euch geteilt, einige davon haben wir auch selbst im Einsatz. Beispielsweise das Nuki Smart Lock 3.0 Pro oder das Philips Avent Connected Videophone. In diesem kleinen Artikel möchte ich euch fünf weitere Produkte vorstellen, die es heute günstiger gibt und die ich tatsächlich im Alltag nutze.

Die Tastatur meiner Wahl

Los geht es mit der Tastatur meiner Wahl, der Logitech MX Keys mit Ziffernblock. Normalerweise mir rund 100 Euro nicht besonders günstig, könnt ihr heute für 69,90 Euro (Amazon-Link) zuschlagen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass günstigere Modelle oft nicht viel taugen – und ich tippe ja tatsächlich sehr viel. Mit der MX Keys bin ich sehr zufrieden, das Tippgefühl ist wirklich angenehm.

Smarte Outdoor-Stecker für die Weihnachtszeit

Bald wird es ja tatsächlich Zeit, die Weihnachtsbeleuchtung auszupacken. Für das eine oder andere Lichtlein, das nicht smart ist, habe ich zuletzt die Ledvance Compact Outdoor Plugs verwendet. Sie lassen sich per ZigBee einfach mit der Hue Bridge koppeln und so gemeinsam mit anderen Lichtern steuern. Eine einzelne Steckdose für den Außenbereich gibt es heute für 19,99 Euro, das 4er-Pack kostet sogar nur sensationelle 41,99 Euro (Amazon-Link).

Mein Ladegerät in der Küche

Bei uns kommen gefühlt jede Woche neue Ladegeräte an, das Anker PowerPort Atom III Slim hat aber noch niemand aus meiner Küche verdrängt. Das besonders flache Ladegerät habe ich unter unsere Küchentheke geklebt und so immer zwei USB-C-Ports und zwei USB-A-Anschlüsse zur Hand, um diverse Geräte aufladen zu können. Heute für 38,49 Euro (Amazon-Link) im Angebot.

Schutzglas gegen die Schwerkraft bei meiner Frau

Ich selbst nutze meine iPhones seit einigen Jahren ohne Schutzglas, bei meiner Frau wäre daran nicht zu denken. Doch selbst hochpreisige Modelle, bei denen lebenslange Garantie versprochen wurde, hielten meist nicht lange. Kleine Risse oder abgeplatzte Ränder waren quasi an der Tagesordnung. Das Schutzglas von Torras hat die letzten Monate ohne Beschädigungen überlegt und macht einen sehr guten Eindruck – und das obwohl die Schwerkraft bei meiner Frau besonders stark wirkt (also auf Gegenstände, die sie in der Hand hält). Hier gelangt ihr zu einer Übersicht über die reduzierten Torras-Panzergläser.

Dieser Typ begeistert meine Nachbarin

Für mehr als ein halbes Jahr hat der Dreame L10s Ultra die Bodenreinigung in meinem Erdgeschoss übernommen. Mittlerweile durfte ich auf den Nachfolger umsteigen. Das „alte“ Modell begeistert seitdem meine Nachbarin und übernimmt unliebsame Aufgaben im Haushalt, die ihr sonst nicht abgenommen werden. Spaß bei Seite: In der Preisklasse unter 1.000 Euro ist der Dreame L10s Ultra ein richtig starker Kandidat. Heute bekommt ihr ihn 100 Euro günstiger für 799 Euro (Amazon-Link).