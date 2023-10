Netatmo Smartes Türschloss mit NFC-Schlüsseln ab sofort erhältlich

Das Netatmo Smarte Türschloss ist ab sofort im Handel verfügbar und kann für 379,99 Euro bestellt werden – im Hersteller-Shop und exklusiv bei Tink. Netatmo verfolgt einen anderen Ansatz als die schon am Markt erhältlichen Türschlösser, denn das Schloss selbst ist nicht mit dem Internet verbunden, zudem setzt man auf intelligente NFC-Schlüssel.

Das Schloss selbst wird auf der Innenseite der Tür montiert, zudem muss der Zylinder mit dem mitgelieferten Schließzylinder getauscht werden. An der Außenseite ist ein kleiner Drehknopf angebracht, mit dem man die Tür von außen manuell öffnen muss – einen Auto-Unlock gibt es bei Netatmo nicht.

Die Tür lässt sich entweder mit einem NFC-Schlüssel oder via Bluetooth mit dem Smartphone öffnen. Jedes Smarte Türschloss enthält ein „Secure Element“, das allein sämtliche Aktionen des Öffnens, Schließens und Hinzufügens neuer Schlüssel verwaltet. Per App können weitere Nutzer und Nutzerinnen eigeladen werden, ebenso lassen sich Schlüssel auch per App entfernen, sollten diese mal verloren gehen.

In der Home + Security App können beliebig viele Schlüssel zu einem Schloss hinzugefügt werden. Im Produktumfang des Smarten Türschlosses von Netatmo sind drei Schlüssel enthalten. Zudem kann man zusätzliche Schlüssel im Netatmo Online-Shop bestellen. Ein Schlüssel kann auch zu mehreren Schlössern hinzugefügt werden, was die Verwaltung mehrerer Zugänge zu einem Zuhause erleichtert.

Batterielaufzeit und Notstromversorgung

Die Batterielaufzeit ist ausdauernd, erst nach einem Jahr wird ein Wechsel erforderlich. Per App wird man auf schwache Batterien hingewiesen, als Notstromversorgung kann man von außen per MicroUSB eine Powerbank anschließen und bekommt so auch bei leeren Batterien Zugang.

HomeKit ist mit dabei

Das Netatmo Türschloss ist mit HomeKit kompatibel und durch Nukis Anstrengungen, werden Türschlösser künftig auch in HomeKit mit erweiterter Funktionalität ausgestattet, die auf EU-Schlösser zugeschnitten ist – um dann auch zwischen „Tür öffnen“ und „Falle ziehen“ in HomeKit unterscheiden zu können.

Sowohl das Schloss als auch die Smarten Schlüssel stützen sich auf kryptografische Techniken und Algorithmen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. AV-Test hat als unabhängiges Forschungsinstitut die Sicherheit bestätigt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Türschloss und seine Smarten Schlüssel sind ab sofort für 379,99 Euro erhältlich. Das Produkt funktioniert ganz ohne versteckte Kosten und benötig kein Smart-Home-System. Zusätzlich können 1x Smart Key für 39,99 Euro, 3x Smart Keys im Set für 99,99 Euro, die 45mm Zylinder-Erweiterung für 29,99 Euro und die 50 mm Zylinder-Erweiterung für 29,99 Euro erworben werden. Die Produkte sind auf netatmo.com und bei Tink erhältlich.