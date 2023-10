Die besten Roboter-Deals von Ecovacs am Prime Day

Neben Namen wie Dreame oder Roborock gehört Ecovacs zu den Hersteller, mit denen wir in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit Saug- und Wischrobotern gesammelt haben. Lange Zeit hat der Ecovacs X1 die Fußböden in unserem Büro absolut zufriedenstellend gereinigt, mittlerweile wurde er durch seinen direkten Nachfolger, den Ecovacs X2, abgelöst.

Ecovacs X1 Omni mit dem größten Rabatt

Besonders spannend präsentiert sich am Prime Day eben genau dieser X1 Omni, den wir lange Zeit im Einsatz hatten (und im Prinzip auch nur in Rente geschickt haben, da wir das neue Modell zum Testen bekommen haben). Statt den ursprünglich geforderten 1.499 Euro bekommt ihr den Ecovacs X1 Omni derzeit für 799 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 47 Prozent.

Der Roboter ist im Prinzip mit allen Features ausgestattet, die in einem normalen Haushalt benötigt werden. Er wischt mit zwei rotierenden Wischpads und reinigt diese im Anschluss selbstständig in der Basisstation. Dort wird auch der aufgesaugte Staub in einen Beutel entleert. Das erspart euch dann ein Stück Arbeit.

Punkten kann der Ecovacs X1 Omni unter anderem mit einer 3D-Hinderniserkennung, bei der unter anderem eine Kamera zum Einsatz kommt. So können auch kleinere Objekte erkannt werden, anstatt sich an diesen festzufahren.

Ecovacs T20 Omni für den gleichen Preis

Für ebenfalls 799 Euro erhaltet ihr den etwas neueren T20 Omni von Ecovacs. Bei diesem Modell wurde die Saugleistung um 20 Prozent gesteigert, außerdem verfügt der T20 Omni über eine Warmwasser-Moppwäsche mit Heißlufttrocknung, die für noch mehr Hygiene sorgen soll.

Im Gegensatz zum X1 Omni ist im T20 Omni keine Kamera verbaut. Ganz kleine Objekte, wie beispielsweise dünne Kabel, können so nicht erkannt werden. Vielleicht ist der Verzicht auf eine Kamera für den einen oder anderen von euch aber ja auch ein positives Argument. Dann jedenfalls ist dieser Roboter eine empfehlenswerte Wahl.

Auch das neue Top-Modell ist reduziert

Auch den brandneuen X2 Omni, zu dem wir euch spätestens morgen noch ausführliche Eindrücke liefern werden, gibt es im Rahmen der Prime Days günstiger. Von 1.399 Euro sinkt der Preis immerhin auf 1.299 Euro. Im Gegensatz zu anderen Robotern setzt Ecovacs bei seinem neuen Top-Modell auf ein rechteckiges Design, das eine bessere Reinigung an Kanten und in Ecken erlauben soll.

Weitere Angebote von Ecovacs am Prime Day

Rund um die Prime Deal Days bekommt ihr auch noch einige andere Produkte von Ecovacs günstiger, unter anderem einen von uns noch nicht ausprobierten Roboter zur Fensterreinigung oder reine Saugroboter aus dem unteren Preissegment.

