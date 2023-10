Prime Day: Das sind die Rabatte von Tineco

Anzeige. Der zweite Prime Day ist gestartet und auch Tineco ist wieder mit dabei und reduziert zahlreiche Haushaltsgeräte und Bodenreiniger. Tineco bietet dabei immer ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und zum Prime Day könnt ihr noch einmal deutlich mehr sparen. Folgend findet ihr die Deals von Tineco.

Tineco Floor One S5

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist ein Dauerbrenner. Zum Prime Day könnt ihr für nur 339 Euro statt 509 Euro zuschlagen. Die Kapazität des Wasserbehälters beträgt 0,8 Liter, der Schmutzwasserbehälter fasst 0,7 Liter. Im einfachen Modus ist das Gerät nur 78 dB laut, wer besonders hartnäckige Flecken entfernen möchte, schaltet eine Stufe hoch, muss dann aber auch kurzzeitig etwas mehr Krach in Kauf nehmen. Außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Eine App-Anbindung ist verfügbar, die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten.

Die Handhabung ist einfach und gut und man ist immer wieder überrascht, wie dreckig das Wasser nach der Reinigung ist, obwohl augenscheinlich alles sauber aussieht. Wer keine Lust auf händisches Wischen hat, ist mit einem Nass-Trockensauger gut beraten. Klickt euch für alle Details gerne in unseren Testbericht.

Tineco Smart kabelloser Nass-Trocken-Sauger Floor One S5 Aufladbarer... SMART VACUUM & MOP TWO-IN-ONE – Clean wet or dry messes and tackle tough and sticky messes on hard floors with ease. Featuring Tineco’s...

CUTTING-EDGE CLEANING PERFORMANCE – The exclusive FLOOR ONE S5 brush roller is designed to glide closely against baseboards and clean hard-to-reach...

Tineco Floor One S7 Pro

Der Floor One S7 Pro (Amazon-Link) ist eines der Top-Geräte aus dem Hause Tineco. Das Design ist etwas edler, es gibt eine beidseitige Kantenreiniung, ein exzellentes LCD Display mit allen relevanten Informationen, eine einfache Handhabung und mehr. Der S7 Pro bewegt ich einfach über den Boden und bietet ein tolles Extra: Das Frischwasser im Tank wird elektrolysiert und sorgt so für eine effektivere Reinigung. Im ausführlichen Test haben wir dem Gerät sehr gute Reinigungsergebnisse bescheinigt, auch die Laufzeit von bis zu 40 Minuten ist top. Der Floor One S7 Pro kostet am Prime Day nur 639 Euro statt 799 Euro.

Tineco Floor ONE S7 PRO Nass- und Trockensauger kabellos, LCD-Digitalanzeige, 40min... WASSERDURCHLAUFSYSTEM MIT AUSGEGLICHENEM DRUCK: Ein absolut sauberer Boden mit kontinuierlicher Frischwasser-Reinigung und effizientem...

MÜHELOSE NUTZUNG: Ob beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren, der FLOOR ONE S7 PRO unterstützt Sie, indem er die Bewegung der Hinterräder erkennt...

Tineco Carpet One

Beim Tineco Carpet One (Amazon-Link) handelt es sich um einen Teppichreiniger und Polstergerät, der mit 40 Grad heißem Wasser die Reinigung durchführt. Mit der 75-Grad-Power-Dry-Funktion könnt ihr euren Teppich noch schneller trocknen und auch hier zeigt das Display den Grad der Verschmutzung an. Optional könnt ihr auch eine Handbürste anbringen und so Sofas und mehr reinigen. Da hier deutlich mehr Power benötigt wird, muss der Carpet One stets per Kabel betrieben werden. Zum Prime Day müsst ihr nur 329 Euro statt 499 Euro bezahlen. Auch den Tineco Carpet One haben wir schon im Rahmen eines Testberichts vorgestellt.

Angebot Tineco CARPET ONE Smart Polster- und Teppichreiniger mit abnehmbarem Fleckenreiniger,... HOCHLEISTUNGSABSAUGUNG OHNE SCHMUTZWASSERRÜCKSTÄNDE – Mit einer leistungsstarken Nennleistung von 1300 W bringt der Tineco CARPET ONE 130 AW an...

SMART SENSING TECHNOLOGIE – Ausgestattet mit dem intelligenten iLoop-Staubsensor erkennt Tineco CARPET ONE, wie schmutzig der Teppich ist, und...

Tineco Pure One S15 Pro

Der Tineco Pure One S15 Pro (Amazon-Link) ist ein Akkusauger mit 30.000 Pascal Saugkraft. Der Sauger ist 3,1 Kilogramm schwer und 114,3 Zentimeter hoch. Im Lieferumfang ist eine Anti-tangle Bürste mit Direktantrieb, ein nicht verstellbares Saugrohr, eine Mini-Turbobürste, eine 2-in-1 Staubbürste, eine Fugendüse, ein zusätzlicher Vorfilter und eine Ladestation mit dabei. Die Hauptbürste ist so gestaltet, dass sich dort möglichst wenig Haare aufwickeln. Mit den anderen Aufsätzen könnt ihr den Akkusauger auch zum Handstaubsauger umwandeln. Der Akku ist wechselbar und hält rund 40 Minuten durch, im Max-Modus immerhin noch 10 Minuten. Derzeit könnt ihr den Akku-Staubsauger für 449 Euro statt 599 Euro kaufen.

Tineco Pure ONE S15 PRO Smart Akku Staubsauger, ZeroTangle Tech, LCD Anzeige, iLoop... Animiertes Display zur einfachen Überwachung – Mit lebendiger 3D-Animation - exklusiv für den S15 Pro und einem iloop-Ring, der von rot zu blau...

ZeroTangle DESIGN- Die speziell entworfene Bürste fängt die Haare ein, ohne sie einzuwickeln, wodurch die Bürste noch einfacher zu reinigen und...

Tineco Pure One X Pet

Der Tineco Pure One X Pet (Amazon-Link) sagt Tierhaaren den Kampf an und ist mit der ZeroTangle-Technologie ausgestattet, damit diese sich nicht um die Bürste wickeln. Arbeiten könnt ihr mit dem Gerät bis zu 45 Minuten lang, zudem erkennt der Sauger die Verschmutzung und passt die Saugleistung automatisch an. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Gerät in einen Handstaubsauger umbauen, um so auch Sofa oder Auto reinigen zu können. Im Rahmen der Prime Day Aktion gibt es dieses Modell für 179 Euro statt 329 Euro.

761 Bewertungen Tineco Pure ONE X Pet Smart Akku Staubsauger für Haustier Haushalte, kabelloser... ZEROTANGLE-BÜRSTE - Kraftvoll und effektiv gegen Haarwirrwarr, ohne dass sich die Haare verfangen. Die LED-Leuchten beleuchten den versteckten Staub...

STARK ABER LEISER - Einzigartig starke Saugleistung bei angenehm leisem Betrieb, geeignet für den Einsatz in der Nähe von Kindern und Haustieren....

Tineco A11 Pet

Auch der Tineco A11 Pet (Amazon-Link) kann gut mit Haaren umgehen und ist zudem mit einem HEPA ausgestattet, damit der Dreck auch in der Staubbox bleibt. Auf ein Display muss man hier verzichten, allerdings kann man auch den A11 Pet einfach in einen Handstaubsauger umbauen. Im Lieferumfang sind zahlreiche Aufsätze mit dabei, unter anderem eine Fugendüse, eine Mini-Power-Bürste sowie ein 2-in-1 Werkzeug. Am Prime Day könnt ihr für 189 Euro statt 329 Euro zuschlagen.