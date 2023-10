Video-Test: Bruchsicherheit von iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra und Co.

Das US-amerikanische Versicherungsunternehmen Allstate Protection Plans hat die Ergebnisse seines alljährlichen Bruchtest der Top-Smartphones am Markt veröffentlicht: Das Ergebnis: Glas ist Glas und das bricht – beim iPhone 15 Pro Max sogar am ehesten. Den Unterwasser-Test bestanden dafür alle getesteten Geräte ohne Probleme.

In seinem Test prüfte der Versicherungsanbieter Allstate Protection Plans die Top-Smartphones der großen Player: Apples iPhone 15 Pro Max, Samsungs Galaxy S23 Ultra, das Google Pixel Fold und das Samsung Galaxy Z Fold5. Zusammen kommen die Geräte auf einen Wert von 8.000 US-Dollar. Der Korpus all dieser Geräte ist aus Glas hergestellt.

Für den Unterwassertest wurden die einzelnen Smartphones für jeweils 30 Minuten in Wasser getaucht. Danach funktionierten alle getesteten Geräte dank ihrer Wasserresistenz weiterhin einwandfrei.

Beim Bruchtest sahen die Ergebnis jedoch schlechter aus. Alle Geräte wurden dazu aus selber Höhe auf einen Betonboden fallen gelassen. Beim Fall mit der Vorderseite nach unten zersplitterte das iPhone 15 Pro Max dabei beim ersten Versuch und war durch herausstehende und lose Glassplitter unbrauchbar. Das Gleiche passierte mit dem Galaxy S23. Das Z Fold5 und das Google Pixel Fold überstanden zwei Stürze dieser Kategorie noch relativ unbeschadet. Fielen die beiden Geräte jedoch auf ihre Außendisplays, zerbrachen auch sie sofort.

Den Sturz auf die Rückseite überlebten die Glas-Gehäuse des iPhone 15 Pro Max und des Samsung Galaxy S23 nicht. Beide zerbrachen sofort. Allerdings war das iPhone als solches noch funktionsfähig, wenn man davon absieht, dass zwei der drei Kameras nicht mehr intakt waren.

Tests zeigen: An der der Bruchsicherheit der iPhones hat sich wenig getan

Allstate veröffentlicht einen solchen Bruchtest immer dann, wenn ein neues iPhone auf den Markt gekommen ist. Auffällig dabei: In all den Jahren hat sich in Sachen Bruchsicherheit beim iPhone nicht viel getan. Da hilft auch das „Ceramic Shield“ nichts. Wer sein iPhone also vor dem Zersplittern bewahren möchte, der darf es also entweder nicht herunterfallen lassen oder sollte sich ein entsprechendes Case zulegen. Für den Fall der Fälle. Zum Beispiel von Spigen, ESR, Torras, Nomad oder Mujjo.

Den gesamten Test könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

Foto: Allstate Protection Plans