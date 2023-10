iPhone 15 Pro: Schutzhüllen von Mujjo und JT Berlin vorgestellt

Kollege Freddy hat in der vergangenen Woche bereits einige Schutzhüllen für die neue iPhone 15 Pro-Generation vorgestellt. Mittlerweile trudeln immer mehr Testexemplare bei uns in der Redaktion ein, so dass auch ich euch nun einige Modelle aus dem Hause Mujjo und JT Berlin präsentieren kann. Folgend findet ihr daher meine ersten Eindrücke zum Zubehör fürs iPhone 15 Pro – hier sollte sicher für alle etwas dabei sein.

Mujjo Full Leather Case

Der Klassiker von Mujjo dürfte in diesem Jahr besonders interessant sein für iPhone 15 Pro-User, da Apple die eigenen Leder-Backcases eingestellt und durch die Feingewebe-Cases ersetzt hat. Wer auch weiterhin gern ein schlichtes, aber sehr gut verarbeitetes Ledercase mit seinem iPhone 15 Pro nutzen will, kann daher zu den beliebten Full Leather Cases von Mujjo greifen, die optional auch noch mit einem Einschub für eine Kreditkarte auf der Rückseite zu haben sind. Das Full Leather Case ist in den Farben Schwarz, Dunkelblau, Cognacbraun und Weinrot erhältlich, verfügt über Metallbuttons in Gehäusefarbe und einen neuen Aluminiumring als Kameraschutz auf der Rückseite. Kleiner Nachteil: Der MagSafe-Magnet ist nicht stark genug, um das iPhone im StandBy-Querformat in einer Halterung zu halten, im Hochformat gibt es jedoch keine Probleme. Das Mujjo Full Leather Case ist für alle iPhone 15-Modelle zum Preis von 64 Euro auf der Website von Mujjo bei kostenlosem Versand erhältlich.

Mujjo Shield Case

Ganz neu im Portfolio von Mujjo ist das Shield Case, das ebenfalls für alle iPhone 15-Modelle erhältlich ist und dank seiner speziellen Bauweise mit einem „Impact Core“-Rahmen einen sehr robusten Schutz vor Stürzen und anderen Einflüssen aus einer Höhe von bis zu fünf Metern bietet. Auch hier ist MagSafe mit an Bord, ebenso wie eine Rückseite aus vegetarisch gegerbtem Leder. Die Vorderseite des iPhones wird durch breite Ränder, die über das Glas hinweg ragen, geschützt. Nach dem Entnehmen aus der Verpackung nahm ich einen sehr starken Chemiegeruch wahr, bei dem nicht auszumachen war, ob er vom rückseitigen Leder oder dem verwendeten Kunststoffmaterial stammte. Mit einem Gewicht von rund 60 Gramm ist das Shield Case auch kein wirkliches Leichtgewicht, bietet dafür aber auch maximalen Schutz. Erhältlich ist das Mujjo Shield Case in schwarzer und graublauer Farbe für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max zum Preis von jeweils 64 Euro.

JT Berlin BookCase Tegel

Vom Hersteller JT Berlin haben wir in der Vergangenheit bereits Zubehör für das iPhone präsentiert. Auch bei der neuen iPhone 15 Pro-Generation ist das Unternehmen aus Berlin wieder mit am Start und bietet das bekannte BookCase Tegel in schwarzer und cognacbrauner Leder-Farbvariante an. Das klassische BookCase trägt nicht dick auf, verfügt über einen kleinen Magneten in der Frontklappe, um damit das iPhone 15 Pro verschließen zu können, und kommt zudem auf der mit Velours ausgekleideten Innenseite mit zwei Fächern für Kredit- oder Kundenkarten daher. Das iPhone wird einfach in das Snap-On-Case eingedrückt und kann dank der zweigeteilten Rückseite des Folio-Cases auch im Querformat aufgestellt werden, beispielsweise zum Ansehen eines Videos oder für einen FaceTime-Call. Lediglich auf eine MagSafe-Funktion muss hier verzichtet werden. Das JT Berlin BookCase Tegel ist für alle iPhone 15-Modelle zum Preis von 39,95 Euro im Webshop von JT Berlin oder bei Amazon erhältlich.

JT Berlin Bookcase Tegel Echtleder Hülle Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro (6,1")... Exklusive, dünne Echtlederhülle aus weichem Rindsleder und Velour-Innenfutter mit integrierte Hartschale, um Ihr neues iPhone 12 / 12 Pro sicher...

Das schlichte, elegante Design ergänzt das edle Erscheinungsbild Ihres iPhone perfekt, ganz ohne die Bedienbarkeit der Tasten, Anschlüsse oder der...

JT Berlin BackCase Steglitz MagSafe

Wie auch schon für ältere iPhone-Generationen gibt es im Sortiment von JT Berlin das bekannte BackCase Steglitz, ein klassisches Backcase aus Flüssigsilikon. Für die iPhone 15-Modelle wurde erstmals auch eine MagSafe-Funktion integriert, so dass sich das Case mit entsprechendem Zubehör verwenden lässt. Durch die angenehme Beschichtung und die abgerundeten Ecken ist das BackCase Steglitz MagSafe ein echter Handschmeichler, zudem sorgen überlappende Kanten auch für einen sehr guten Schutz der Vorderseite. Schade ist lediglich, dass das Case bisher nur in der Standardfarbe Schwarz erhältlich ist – aber vielleicht wird es in Zukunft ja noch weitere Farben geben. Das JT Berlin BackCase Steglitz MagSafe ist im Webshop des Herstellers für 29,95 Euro erhältlich, oder kann alternativ zum gleichen Preis bei Amazon bestellt werden.

JT Berlin SilikonCase Steglitz MagSafe | Apple iPhone 15 | schwarz | 11016 Die Apple iPhone 15 Silikon-hülle "Steglitz" von JT Berlin wurde exakt für die entsprechenden Abmessungen entworfen, um beste Passgenauigkeit zu...

Die Liquid-Silicone-Beschichtung sorgt für eine besonders angenehme Haptik und erleichtert das Aufbringen und Abnehmen des iPhone Cases - durch das...

JT Berlin Pankow Hybrid MagSafe

Wer die Farbe des eigenen iPhone 15-Exemplars nicht komplett in einer Hülle verstecken möchte, kann zum JT Berlin Pankow Hybrid MagSafe-Case greifen. Wie der Name es schon andeutet, ist das Backcase eine hybride Mischung aus schwarzem TPU-Rahmen und einer Rückseite aus transparentem Acrylglas inklusive schwarzem MagSafe-Ring. Beim ersten Einlegen des iPhones ins Case sollte man sehr genau auf das Entfernen von Fingerabdrücken und Staub auf dem Case und dem Smartphone achten, da gerade die Acrylplatte sonst unansehnlich wirkt. Grundsätzlich bietet das Pankow Hybrid MagSafe-Case jedoch einen guten und stabilen Schutz, und verfügt auch über entsprechende Öffnungen und Buttons, um die Bedienung des iPhones weiter gewährleisten zu können. Das JT Berlin Pankow Hybrid MagSafe Case ist zum Preis von 24,95 Euro für alle iPhone 15-Modelle auf der Website des Herstellers sowie bei Amazon erhältlich.

JT Berlin Case Pankow Hybrid Hülle kompatibel mit Apple iPhone 15 [Schutz nach... Stoßfeste TPU/Acryl-Verbindung und verstärktem 360 Grad Bumper - dein Smartphone bleibt trotzdem leicht & vor allem safe

Durch die schlanke Bauweise wird die Wireless-Charging (Qi) Funktion & das magentische Aufladen des iPhone 15 nicht beeinträchtigt. Die iPhone Farbe...

Bei dieser Auswahl sollte sicher für alle Bedürfnisse etwas dabei sein. Falls nicht, solltet ihr in den nächsten Tagen immer wieder mal bei uns im Blog vorbeischauen: Wir stellen noch weitere Cases und Hüllen für das iPhone 15 (Pro) vor, darunter von Decoded, NOMAD und Wiiuka. Gerne könnt ihr euch auch in unsere anderen Cases-Tests klicken.