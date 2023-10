Netflix plant Preiserhöhung: Wann steigen die Preise in Deutschland?

Hierzulande hat Netflix zuletzt Anfang 2021 an der Preisschraube gedreht, in den USA wurden die Preise im August 2022 angepasst. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll Netflix die nächste Preiserhöhung planen, die dann greift, wenn der Streik der Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen beendet ist. Wie hoch die neuen Preise ausfallen werden, ist bisher nicht bekannt.

In „einigen Monaten“ sollen die Preise nicht nur in den USA und Kanada angepasst werden, sondern auch in „mehreren Märkten weltweit“. Erst letzte Woche beendete die Writers Guild of America (WGA) ihren Streik und Hollywood macht sich wieder an die Arbeit. Nach dem neu ausgehandelten Vertrag müssen Netflix, Disney+ und andere Streaming-Anbieter ihre Daten offenlegen, damit Autoren einsehen können, wie gut die Inhalte abschneiden. Der Vertrag sieht außerdem vor, dass die Autoren von Streaming-Filmen eine Mindestvergütung von 18 Prozent für High-Budget-Filme sowie eine 26-prozentige Erhöhung der Restvergütung erhalten.

Der Streik der Schauspieler und Schauspielerinnen hält noch an, einige Produktionen sind somit gestoppt. Die Preiserhöhung wird Netflix zu einem strategisch klugen Zeitpunkt ankündigen, zum Beispiel dann, wenn neue Inhalte verfügbar gemacht werden – irgendwie muss man die Preiserhöhung ja begründen.

Netflix will Geld verdienen

Nachdem man das Account-Sharing jahrelang geduldet und sogar aktiv beworben hat, geht Netflix seit diesen Jahres aktiv dagegen vor. Geräte einer Netflix-Familie müssen sich in regelmäßigen Abständen am Hauptort einloggen, anhand von IP-Adresse, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten wird der Sachverhalt geprüft. Ansonsten kann man im Standard- und Premium-Abo bis zu zwei Zusatzmitgliedsplätze kostenpflichtig hinzu buchen.