Apple Pencil 3 mit USB-C: Hinweise in iOS 17.1 gefunden

Erst gestern sind neue Gerüchte um einen Apple Pencil 3 aufgekommen. Der iOS-Entwickler und MacRumors-Autor Steve Moser hat sich den Code der neusten Beta-Version von iOS 17.1 genauer angesehen und neue Hinweise auf einen Apple Pencil 3 mit USB-C gefunden.

„Connect to USB-C to recharge soon“, heißt es in Codezeilen, die darauf hinweisen, dass der Pencil der nächsten Generation mit USB-C ausgestattet sein könnte. Unklar ist derweil, ob die neuen Erkenntnisse auf eine neue Version des Apple Pencil hindeuten oder sich der Text zum Beispiel auf den USB-C auf Apple Pencil-Adapter bezieht, mit dem der Apple Pencil der ersten Generation am iPad 10 geladen werden muss.

Der Adapter wurde schon im letzten Jahr mit dem iPad eingeführt, daher ist nicht klar, warum Apple den Text erst jetzt hinzufügen sollte. Möglicherweise wird der Text aber auch für kommende iPad-Modelle genutzt, die ja noch im Oktober erscheinen sollen.

Vorstellbar wäre, dass Apple den Apple Pencil 1 generalüberholt und mit USB-C anbietet, um die Adapterproblematik aus dem Weg zu räumen. Der Apple Pencil 2 verzichtet komplett auf einen Ladeport und wird induktiv am iPad geladen. Ein Apple Pencil, der mit allen iPad-Modellen funktioniert, wäre sicherlich die schönste Lösung, aktuell muss man erst einmal recherchieren, mit welchen Modell welcher Apple Pencil kompatibel ist.

Sollte die nächste Generation des Apple Pencil eine Ladeport haben, dann kommt hier auch aufgrund der EU-Vorschriften USB-C zum Einsatz. Das neue Modell könnte über austauschbare Spitzen verfügen, um weitere Zeichenstile zu ermöglichen. Da diese magnetische sein sollen, ist ein Austausch kinderleicht.