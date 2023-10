Individueller geht es nicht: Rhinoshield Cases für das iPhone 15

Anzeige. Wenn ihr euer neues iPhone schützen wollt und auf der Suche nach einem Case seid, findet ihr bei Rhinoshield eine große Auswahl. Und Rhinoshield bietet zahlreiche Möglichkeiten das Case zu individualisieren, durch Kooperationen mit großen Marken wie Disney, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Warner Bros und mehr gibt es auch offiziell lizenzierte Grafiken, die auf den Cases aufgedruckt werden können.

Natürlich gibt es auch herkömmliche Hüllen mit transparenter Rückseite, einfache Bumper und mehr. Besonders spannend ist die Tatsache, dass ihr bei Rhinoshield eure Hülle nach euren Vorlieben gestalten könnt. Ihr wählt das passende Case aus und könnt entweder eigene Fotos und Muster hochladen oder aus den schon vorhandenen Vorlagen wählen. Ihr könnt Sticker hinzufügen oder eigenen Text auf die Hülle schreiben. Binnen weniger Minuten habt ihr eine individuelle Hülle gestaltet. Und bei Rhinoshield seid ihr nicht nur auf ein Case beschränkt, ihr könnt auch das Rhinoshield Grip, eine Art „PopSocket“ sowie die MagSafe-kompatible Trinkflasche mit eigenen Designs gestalten.

Rhinoshield Clear Case

Der Klassiker. Wer sein iPhone zwar schützen, aber das Design des iPhones nicht verstecken möchte, greift zu einem Clear Case. Und das Clear Case bleibt auch nach langer Nutzung noch clear. Trotz UV-Strahlung, Hochtemperaturlicht und Wasser blieben die Cases für 168 Stunden so transparent wie vor dem Experiment. Rhinoshield nennt das verwendete Material ShockSpread LUX, das für eine hohe Stoßfestigkeit und Vergilbungsschutz sorgt. Die transparente Hülle ist mit MagSafe kompatibel und kann so mit entsprechendem Zubehör genutzt werden, zum Beispiel auch mit dem Gripmax oder dem AquaStand. Das Clear Case ist BPA, BPS und BPF-frei und enthält somit keine schädlichen Substanzen.

Das Rhinoshield Clear Case mit MagSafe kostet 46,99 Euro, die Standard-Variante ohne MagSafe liegt bei 37,99 Euro. Beim Clear Case sind durchsichtige Knöpfe mit dabei, der Kameraring ist in Schwarz gehalten. Wer das ändern möchte, kann andersfarbige Knöpfe und Kamera-Ringe optional dazu kaufen.

Rhinoshield SolidSuit

Das Rhinoshield SolidSuit Case wird aus ShockSpread ECO Material (TPE) hergestellt und bietet einen verlässlichen Schutz. Die Cases sind langlebig und fühlen sich in der Hand gut an, da die Oberfläche im Vergleich zu einfachen Kunststoffhüllen deutlich weicher und zarter ist. Durch die Oberfläche ist die Hülle auch schmutzabweisend, ölabweisend und leicht zu reinigen. In das Case sind MagSafe Magneten integriert, demnach steht der Nutzung mit passendem Zubehör nichts im Weg. Das Rhinoshield SolidSuit Case ist in vielen Farben erhältlich und kann optional mit einem Muster bedruckt werden.

Das Rhinoshield SolidSuit kostet mit MagSafe 44,99 Euro, ohne MagSafe sind es 29,99 Euro.

Rhinoshield Mod NX

Das Rhinoshield Mod NX ist ein modulares Case, das ihr auf eure Wünsche und Vorlieben abstimmen könnt. Hier könnt ihr einen Bumper/Rahmen auswählen, wobei hier schon 10 Farben zur Auswahl stehen. Zudem könnt ihr eine individuelle Backplate aussuchen, zum Beispiel mit einem bekannten Muster oder Design – oder eben mit eurem eigenen Design. Hier steht auch eine transparente Platte mit MagSafe zur Auswahl bereit.

Die rückseitig Platte wird in den Rahmen gelegt, der ebenfalls austauschbare Knöpfe bietet. Hier könnt ihr ganz einfach eine andere Farbe wählen und das Case so weiter individualisieren. Im Design Studio gibt es Zugriff auf zahlreiche Designs der bekannten Marken, im Custom Studio könnt ihr dann selbst kreativ werden. Individueller geht es nicht.

Das Rhinoshield Mod NX Case mit MagSafe-Platte gibt es zum Beispiel für 51,99 Euro, die Standardvariante ohne MagSafe für 31,99 Euro. Je nach Design und Marke schwanken die Preise ein wenig, bei selbst gestalteten Cases steht der Preis immer direkt mit dabei.

Rhinoshield CrashGuard

Beim Rhinoshield CrashGuard handelt es sich um ein reines Bumper-Case. Demnach werden alle Seiten und Kanten geschützt, die Front und die Rückseite bleiben jedoch frei. Fällt das iPhone hin, und häufig fallen die Geräte auf eine Ecke, kann man so den Rahmen schützen und mögliche Kratzer vermeiden. Mit dem ShockSpread-Material können Stöße aus 3,5 Meter Höhe abgefangen werden. Der Bumper ist ebenfalls in vielen verschiedenen Farben erhältlich und kann mit farbigen Knöpfen, die als Set für 1,99 Euro erworben werden können, individualisiert werden.

Der Rhinoshield CrashGuard Bumper kostet 27,99 Euro.

9H Tempered Glass Bildschirmschutz

Wer auf eine Hülle verzichten, das Display aber schützen will, kann zu einem Displayglas greifen. Rhinoshield hat hier ein Displayglas mit 9H Stärke im Sortiment, das zudem von Kante zu Kante abgerundet ist, damit keine unschönen Übergänge entstehen. Das Glas ist bis zu 99 Prozent lichtdurchlässig, Face ID, Videos und mehr sind weiterhin ganz normal verfügbar. Durch die ölabweisenden Beschichtung gibt es Schutz vor Wasser, Öl und Fingerabdrücken, ebenso lässt es sich einfach reinigen. Das Glas ist mit allen Cases von Rhinoshield kompatibel, um so einen 360 Grad Rumdumschutz zu kreieren. Das Glas wird für 26,99 Euro verkauft.

Impact Protector Bildschirmschutz

Der Rhinoshield Impact Protector Bildschirmschutz ist eine Folie aus ShockSpread Material, durch das Stürze und Stöße absorbiert werden. Die aus flexiblem Kunststoff gefertigten Displayschutzfolien behalten auch nach mehrfachem Biegen ihre Form bei und sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit. In Tests hat sich gezeigt, dass das iPhone Display mit Impact Protector dreimal so viele Stöße aushält als ohne Folie. Der Impact Protector ist dabei kratzfest, verringert Fingerabdrücke und lässt sich ebenfalls einfach reinigen. Mit dem mitgelieferten Ausrichtungsrahmen lässt sich die Folie blitzschnell und perfekt aufbringen. Der Impact Protector ist in den Varianten Transparent, Privacy, Matt und mit Blaulichtfilter ab 30,99 Euro erhältlich.

Rhinoshield AquaStand mit MagSafe

Als praktisches Zubehör erweist sich der Rhinoshield AquaStand, eine Magsafe-kompatible Trinkflasche. Ob beim Sport oder im Büro, mit dem MagSafe-Stand könnt ihr euer iPhone schnell aufstellen, euer Workout filmen, einen Videocall starten und mehr. Dabei könnt ihr das iPhone in einem Winkel zwischen 15 und 90 Grad aufstellen. Über einen Druckknopf könnt ihr die Flasche schnell öffnen, mit dem MagSafe-Ring lässt sich die Trinkflasche auch besonders einfach transportieren. Ein Auslaufschutz mit Silikondichtungen ist mit dabei, zudem kann die Edelstahl-Version den Inhalt auch schön kühl halten. Solltet ihr euch für die Tritan-Version entscheiden, wird die Flasche leichter und gleichzeitig gibt es 100 Milliliter mehr Kapazität. In der Edelstahl-Variante fasst die Flasche 700 Milliliter, in der Tritan-Variante sind es entsprechend 800 Milliliter. Und auch hier könnt ihr die Flasche mit einem eigenen Design aufpeppen.

Die AquaStand Trinkflasche aus Edelstahl kostet 59,99 Euro, die Flasche aus Tritan liegt bei 49,99 Euro.