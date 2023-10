Spigen Hüllen für das iPhone 15 Pro im Test

Anzeige. Wie versprochen, habe ich weitere Hüllen für das iPhone 15 ausprobiert. Diesmal von der Marke Spigen, die diverse Cases für die neuen iPhone-Modelle anbietet. Folgend findet ihr meine Eindrücke zu einer Auswahl an Spigen Cases, hier sollte für alle etwas dabei sein.

Spigen Liquid Air Case für das iPhone 15

Das Spigen Liquid Air Case (Amazon-Link) ist aus flexiblem TPU gefertigt und trägt kaum auf. Die Rückseite bietet ein Muster aus Hunderten Dreiecken, an den Seiten gibt es eine leicht geriffelte Oberfläche für mehr Grip. Das Case liegt gut in der Hand, bietet mit der Air Cushion Technology verstärkte Ecken und schützt die Linsen des Kameramoduls durch eine Erhöhung. Alle Tasten sind bedienbar, natürlich bleiben der neue USB-C Port und die Lautsprecher frei. MagSafe ist hier nicht an Bord, durch die Verwendung von TPU sind Fingerabdrücke auf dem Case quasi ausgeschlossen. Ich ziehe diese Hülle jeder einfachen Silikon-Hülle vor, die Staub magisch anzieht. Das ist beim Spigen Case nicht der Fall. Der Preis liegt bei 16,99 Euro, verfügbar sind die Farben Schwarz, Grün und Blau. Je nach Modell und Farbe kann man auf der Produktseite noch ein paar Euros sparen.

Spigen Ultra Hybrid Hülle

Die Spigen Ultra Hybrid Hülle (Amazon-Link) für alle iPhone 15-Modelle bietet einen TPU-Bumper sowie eine transparente Rückseite aus Polycarbonat. Das Case lässt demnach einen großzügigen Blick auf das iPhone zu wird zudem in vielen verschiedenen Farben verfügbar gemacht, unter anderem in Schwarz, Blau, Grün oder Rot. Die Ecken sind abermals besonders gut geschützt, alle Tasten sind bedienbar und auch hier kommt das Kameramodul nicht mit dem Untergrund in Kontakt, wenn das iPhone Face-down liegt. Die Ultra Hybrid Hülle bietet durch den Bumper den nötigen Grip, lässt durch das transparente Design aber einen Blick auf die iPhone-Farbe zu. Die Hülle kommt ohne MagSafe aus. Die Preise liegen je nach Modell und Farbe zwischen 14,44 und 18,99 Euro.

Spigen Ultra Hybrid MagFit

Die Ultra Hybrid Hülle für das iPhone 15 ist auch als MagFit-Variante (Amazon-Link) erhältlich. Bei den MagFit-Hüllen wird MagSafe unterstützt und ihr könnt euer iPhone so perfekt auf Ladegeräten, Ständern und mehr ausrichten. Zur Auswahl stehen verschiedene Farben, die Preise liegen je nach Modell und Farboption zwischen 18,69 Euro und 23,99 Euro.

Spigen Tough Armor MagFit mit MagSafe

Das Spigen Tough Armor MagFit-Case (Amazon-Link) bietet noch einmal etwas mehr Schutz, da die Hülle an den Ecken und an wichtigen Stellen mit XRD-Pads ausgekleidet sind, um Stürze noch besser abfedern zu können. Die Rückseite ist eher schlicht, bietet aber einen Auslass für das Apple-Logo. Ebenso gibt es einen kleinen Kickstand, mit der man das iPhone samt Hülle im Querformat aufstellen kann. Hier gibt es Support für MagSafe, ebenso sind alle Anschlüsse frei und das Case ist vorne und hinten leicht erhöht. Die Hülle liegt samt iPhone gut in der Hand, trägt aber etwas dicker auf. Verfügbar ist das Case in mehreren Farben, unter anderem Schwarz, Blau oder Grau. Der Preis liegt bei 27,99 Euro

Spigen Mag Armor MagFit

Das Spigen Mag Armor MagFit (Amazon-Link) ist ähnlich zum Liquid Air Case. Auf der Rückseite gibt es ein Chevron-Muster, die Seiten der Hülle sind für besseren Grip leicht rau. Gefertigt ist das Case aus TPU und bietet in dieser Variante auch Support für MagSafe, wobei die Magnete sehr stark sind und das iPhone mit Hülle auch mit Zubehör zuverlässig genutzt werden kann. Abermals sind die Ecken besonders gut geschützt. Das Case trägt nur leicht auf, bietet einen Schutz um das Kameramodul herum und ist auch auf der Front erhöht, damit das Display niemals mit dem Untergrund in Kontakt kommt. Erhältlich ist das Spigen Mag Armor MagFit Case in den Farben Schwarz und Blau und kostet je nach Variante zwischen 18,69 Euro und 21,99 Euro.

Spigen Glas.tR EZ Fit Schutzglas

Während ein Case die Rückseite, Ecken und Kanten schützt, bleibt das Display frei. Wer das Display frei von Kratzern halten möchte, kann das Spigen Glas.tR EZ Fit Glas (Amazon-Link) aufbringen, das mit den genannten Spigen-Cases kompatibel ist. Und das funktioniert wirklich sehr einfach, da das Glas auf einem Träger kommt, der einfach auf dem iPhone platziert wird. So wird das Glas immer perfekt positioniert. Mit dabei sind Reinigungstücher sowie ein kleiner Spachtel, mit dem man Luftblasen herausdrücken kann. Das Glas bietet eine Härte von 9H und kommt mit einer oleophobe Beschichtung, die Fingerabdrücke minimiert. Das Doppelpack kostet 19,99 Euro.