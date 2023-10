Ring Intercom mit Nuki Smart Lock und Bridge für nur 199,99 Euro

Ich habe das Nuki Smart Lock und auch den Nuki Opener für die Gegensprechanlage im Einsatz und bin mit der Kombi sehr zufrieden. Jetzt geht es aber noch einmal deutlich günstiger, denn das Paket bestehend aus Ring Intercom (quasi der Nuki Opener nur von Ring), das Nuki Smart Lock 3.0 und die Nuki Bridge werden zusammen für nur 199,99 Euro (Amazon-Link) verkauft! Alleine das Nuki 3 kostet derzeit schon 161 Euro, im Paket spart ihr 110 Euro im Vergleich zu den aktuellen Einzelpreisen.

Mit Ring Intercom könnt ihr eure Gegensprechanlage smart machen und über einen Sprachanruf sogar mit Personen vor der Tür kommunizieren. Per App lässt sich die Haustür öffnen beziehungsweise den Summer betätigen, wobei ihr weiterhin auch klassisch die Tasten an der Gegensprechanlage nutzen könnt. Im Vergleich zum Nuki Opener, der ja perfekt in das Nuki-Ökosystem integriert ist, gibt es hier keine Ring-to-Open-Funktion. Intercom ist nur dafür da, um mit Personen zu kommunizieren und manuell die Tür per App zu öffnen. Ein automatisches Öffnen wie es beim Nuki Opener der Fall ist, gibt es nicht.

Das Nuki Smart Lock 3.0 wird an der Innenseite der Wohnungstür angebracht und dreht euren Schlüssel automatisch – und kann auch die Tür bei Annäherung öffnen. Ich nutze Nuki jetzt seit Version 1 und bin weiterhin Fan. Die Funktionalität ist super, die Handhabung einfach und die Zuverlässigkeit gegeben. Positiv ist auch, dass es zahlreiches Zubehör gibt, zum Beispiel ein Keypad mit Fingerabdrucksensor oder den Nuki Fob, mit dem man das Nuki auch ohne Smartphone bedienen kann – perfekt für die Kids geeignet.

Während das Nuki 3.0 Pro ein WLAN-Modul integriert hat, muss man beim Nuki 3 auf die Bridge setzen, damit man auch außerhalb der Reichweite das Schloss von außerhalb bedienen kann. Zudem wird so die Zuverlässigkeit noch einmal gesteigert.

Die Kombination aus Ring Intercom und Nuki Smart Lock ist in Ordnung, allerdings bietet Intercom keine automatische Türöffnung. Vor allem der Preis ist derzeit besonders spannend, mit 199,99 Euro kann man viel Geld sparen. Die bessere Kombination ist meiner Meinung nach aber das Nuki Smart Lock zusammen mit dem Nuki Opener (kostet derzeit alleine schon 125 Euro).