Interne Suchmaschine: Apple könnte App Store und andere Apps upgraden

Apple wird seine leistungsstarke interne Suchmaschine bald in den App Store und andere Apps bringen, wie Mark Gurman in seiner neusten Ausgabe des Power On-Newsletters bei Bloomberg berichtet. Apple hat in iOS 14 und iPadOS 14 Verbesserungen seiner Spotlight-Suchfunktion eingeführt, mit der sich nach Web-Ergebnissen, Details aus Apps, Dokumenten und vielem mehr suchen lässt.

Dem Newsletter zufolge arbeitet das entsprechende Apple-Team des ehemaligen Google-Managers John Giannandrea daran, die intern als „Pegasus“ bezeichnete Suchmaschine tiefer in iOS und macOS einzubauen – und könnte sogar generative KI-Tools einsetzen, um sie weiter zu verbessern. Im vergangenen Jahr hat Apple auch Business Connect eingeführt, ein Tool, das die eigene Informationsdatenbank mit Details zu Öffnungszeiten und Standorten von Unternehmen erweitert, um so besser mit Google konkurrieren zu können.

Apple lehnte erst 2020 Kauf von Microsoft Bing ab

Gurman weist darauf hin, dass Apples Spotlight- und App-Suchmaschine zwar nicht so leistungsfähig sei wie die von Google, dass das Unternehmen aber über ein solides Anzeigengeschäft im App Store verfüge, das Anzeigen für andere Apps wie Apple News und Wetter bereitstelle. Das alles zusammen gibt Apple genug Stoff, um seine eigene Suchmaschine zu starten.

Ob Apple diesen Schritt bald wagen wird, ist eine andere Frage. Apples Dienste-Chef Eddy Cue hat bereits gesagt, dass Apple keine eigene Suchmaschine braucht. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple ein Angebot zum Kauf von Microsofts Suchmaschine Bing im Jahr 2020 abgelehnt hat.