September 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Vivaldi: Der Vivaldi Browser für den Desktop ist eine Alternative zu den gängigen Webbrowsern wie Apples Safari, Mozillas Firefox, Opera oder Microsoft Edge und steht auf der Website des Entwicklerteams kostenlos für Desktop-Rechner zur Verfügung. Ab sofort gibt es endlich auch eine mobile Version für iOS und iPadOS, die ab sofort gratis im deutschen App Store zum Download bereit steht.

YouTube Create: Die bekannte Video-Plattform YouTube bringt eine neue App namens YouTube Create heraus, mit der man Videos direkt auf dem Smartphone bearbeiten kann. Die neue App soll mehr Menschen dazu ermutigen, sogenannte „Shorts“ zu erstellen, die YouTube-Videos im TikTok-Stil nachempfindet. Im Allgemeinen ist es nach wie vor deutlich einfacher, ein TikTok-Video zu erstellen als ein vollwertiges YouTube-Video, was ein Hauptgrund dafür ist, warum TikTok an Popularität gewonnen hat. Bisher nur für Android, die iOS-App folgt.

Blackmagic Camera: Mit Blackmagic Camera gibt es eine neue Anwendung für das iPhone, die sich an ambitionierte Video-Fans richtet und entsprechende Profi-Kamera-Kontrolloptionen zur Verfügung stellt. Blackmagic Camera bietet für ambitionierte Videofilmer und -filmerinnen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, darunter auch die Auswahl der Framerate, ein Histogramm, ISO-Werte, Weißabgleich, verschiedene Video- und Audioformate, eine manuelle Linsenauswahl, eine Option für externe Mikrofone, das Hinzufügen von 3D LUTs zum Simulieren von Film-Looks und vieles mehr.

Neue Spiele

EA SPORTS FC MOBILE 24: EA SPORTS FC MOBILE 24 wird als großes App-Update und nicht als neue App ausgespielt. Version 20.0.03 steht für iPhone und iPad im App Store zum Download bereit und bringt die folgenden Neuerungen mit: „Trainiere und baue dein Ultimate Team mit legendären Fußballstars auf und teste sie auf dem Spielfeld. Sammle Profi-Items von Weltklasse-Talenten wie Vini Jr., Erling Haaland, Virgil van Dijk und Youssoufa Moukoko. Spiele als Real Madrid von LALIGA EA SPORTS oder als Borussia Dortmund aus der Bundesliga und viele mehr. Erziele Tore mit einigen deiner Lieblingsprofis und verbessere dein Wunschteam mit Fußballstars aus der Saison 23/24. Tritt in den PvP-Modi gegen die Besten an, darunter Mann-gegen-Mann, VS-Angriff und Managermodus.“

Grab the Apple: Grab the Apple ist ein Puzzle-Spiel aus dem Hause Korigame, das wiederum für diverse andere kleine Puzzle wie „Balance the Hat“ oder „kORi WALk“ verantwortlich zeichnet. In Grab the Apple müsst ihr nun also eine digitale Hand so steuern, dass sie besagten Apfel erreicht und bestenfalls noch alle Münzen auf dem Weg einsammelt. Die Grafik ist dabei sehr einfach gehalten und zumindest die Puzzle der ersten Level sind es auch.

Motorsport Manager Mobile 4: Motorsport Manager Mobile 4 wird für 7,99 Euro verkauft. Zwar gibt es einige In-App-Käufe, bei den Vorgängern haben diese aber höchstens dafür gesorgt, dass man etwas schneller ans Ziel gekommen ist. Man hat es aber auch problemlos ohne zusätzliche Investition bis in die Königsklasse geschafft. Die grundlegende Idee von Motorsport Manager Mobile hat sich im vierten Teil natürlich nicht verändert. Ihr gründet ein kleines Rennteam und müsst euch damit bis an die Spitze kämpfen. Ihr entwickelt das Auto, macht eure Fahrer besser und entscheidet euch für die richtige Rennstrategie.

Neu bei Apple Arcade

Cypher 007: Das James Bond-Abenteuer ist definitiv der spannendste Neuzugang bei Apple Arcade. Ihr müsst mit 007 diverse Missionen erfüllen, durch Wohnungen, Keller und Co schleichen, Wachen ausschalten, auch mal eine Waffe benutzen und mehr. Die Steuerung ist einfach, die Grafik grandios. Das Spiel solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren.

Junkworld TD: Junkworld TD ist ein Tower-Defense-Spiel mit 16 Türmen, die zum Teils viel Unheil anrichten. Darüber hinaus bietet das Spiel 16 verschiedene Taktiken, von denen man pro Runde vier Stück einsetzen kann. Hier kommt es natürlich immer darauf an, die für Fähigkeiten der eigenen Türme sowie Stärken und Schwächen der angreifenden Truppen die richtige Taktik zu wählen.

Japanese Rural Life Adventure: Das Aufbauspiel bietet Entspannung und verzichtet auf Action und Stress. Beim ersten Start fährt der Protagonist mit dem Zug aufs Land und möchte dort sein neues Bauernhaus bewohnen. Dieses ist jedoch zunächst arg heruntergekommen und benötigt vorab etwas Pflege, Reinigung und Instandsetzung. Unkraut muss gejätet, Putzeimer und Lappen organisiert und gewischt, und die Räume von Müll gereinigt werden. Mit dabei ist eine Pixel-Grafik, ebenso gibt es zahlreiche Details zu entdecken.

Meine Talking Angela 2: Meine Talking Angela 2 von den Machern von Talking Tom & Friends ist ein virtuelles Haustierspiel, in dem jeder Tag stylish und spannend ist. Spieler und Spielerinnen helfen Angela, einer modischen Katze, in ihrem großstädtischen Zuhause aktiv zu bleiben, indem sie neue Tanzschritte üben, köstliche Leckereien backen, originelle Musik machen oder Schmuck entwerfen. Eine Vielzahl von Minispielen und Rätseln halten auf Trab, während man seine Fähigkeiten und Reflexe auf die Probe stellt.