iPhone 15 Pro: Hüllen von Decoded & Accessoires von QuadLock

In den vergangenen Wochen haben wir bereits einige Schutzhüllen für die neue iPhone 15 Pro-Generation vorgestellt. Mittlerweile trudeln immer mehr Testexemplare bei uns in der Redaktion ein, so dass auch ich euch nun auch einige Modelle aus dem Hause Decoded und QuadLock präsentieren kann. Folgend findet ihr daher meine ersten Eindrücke zum Zubehör fürs iPhone 15 Pro – hier sollte sicher für alle Anwendungszwecke etwas dabei sein.

Decoded Leather Detachable Wallet

Den Anfang macht das vielseitig einsetzbare Decoded Leather Detachable Wallet, das eine praktische 2-in-1-Hülle inklusive MagSafe-Funktion aus Leder ist. Sie besteht aus einem äußeren Folio-Case samt magnetischer Lasche und einem MagSafe-Magneten auf der Innenseite. Dort kann das separat nutzbare Leder-Backcase einfach aufgelegt und zusammen mit dem Folio verwendet werden. Dies bietet sich insbesondere an, wenn man auch einen Frontschutz für das iPhone 15 Pro benötigt oder Geldscheine, Dokumente und/oder Kreditkarten mitführen möchte. Auf der Innenseite bietet das Decoded Leather Detachable Wallet nämlich Platz für bis zu drei Kredit- oder Kundenkarten und über einen darunter liegenden Einschub auch noch eine Möglichkeit, Geldscheine unterzubringen.

Einen besonderen Pluspunkt gibt es für das MagSafe-Feature des Detachable Wallets: Sowohl das Case selbst, als auch das Folio verfügen über MagSafe-Magneten. Man muss also das iPhone nicht aus der äußeren Hülle nehmen, um es an einem MagSafe-Ladeplatz aufladen zu können. Die Magneten sind in beiden Fällen stark genug und halten auch das Smartphone sicher im Folio. Darüber hinaus gibt es jederzeit zugängliche Buttons, einen Metallrahmen zum Schutz der Kameralinsen, weiches Mikrofaser-Material als Inlay und eine insgesamt sehr gute und qualitative Verarbeitung. Mit etwa 1,8 cm Dicke im geschlossenen Zustand trägt die 2-in-1-Combo auch nicht zu dick in der Tasche auf. Erhältlich ist das Decoded Leather Detachable Wallet in vier Farben – Braun, Blau, Beige und Schwarz – zum Preis von jeweils 69,99 Euro bei Amazon oder im Webshop von Decoded.

Decoded AntiMicrobial Silicone Back Cover

Etwas farbenfroher geht es mit dem Decoded AntiMicrobial Silicone Cover, einem klassischen Backcase aus weichem Silikon, zu. Das Case wird aus hochwertigem Polyurethan gefertigt und mit antimikrobiellem Material für erhöhte Hygiene versehen, zudem gibt es eine MagSafe-Kompatibilität. An den Seiten sorgen farblich passende eingelassene Metall-Buttons sowie ein erhöhter Metallrahmen um die Kameralinsen für einfache Bedienung und Sicherheit im Alltag.

Mit einem Preis von 39,99 Euro im Decoded-Webshop ist das Decoded AntiMicrobial Silicone Back Cover zudem deutlich günstiger als das von Apple angebotene Silikoncase für das iPhone 15 Pro, das mit satten 59 Euro zu Buche schlägt. Ich habe das Decoded-Case in der tollen Farbe „Galactic Blue“ zur Verfügung gestellt bekommen, das an meinem titanblauen Modell wirklich großartig aussieht. Darüber hinaus gibt es mit Apricot (Orange), Astro Dust (Rot), Graphine (Schwarz), Lavender (blasses Lila) und Sage Leaf (Grün) weitere farbenfrohe Varianten bei Decoded, die im Vergleich zu Apples aktuellen Farben deutlicher hervorstechen.

QuadLock MAG Case

Schon seit der letzten iPhone 14-Generation ist auch der bekannte Outdoor-Zubehör-Hersteller QuadLock auf den MagSafe-Zug aufgesprungen und bietet Cases und Halterungen fürs Fahrrad, Auto und mehr inklusive eines MagSafe-Magneten an. Ich setze bereits seit mehreren iPhone-Generationen sehr zufriedenstellend auf die Lösungen des australischen Unternehmens, und konnte mir nun auch Equipment für das neue iPhone 15 Pro ansehen.

Die Backcover-Version – als „MAG Case“ im Webshop zu haben – wird weiterhin in schwarzer Farbe ausgeliefert und besteht aus einem robusten Kern aus Polycarbonat sowie einer stoßabsorbierenden Außenhülle aus TPU-Material. Dank des vom Hersteller als „SoftTouch“ bezeichneten Materials und den abgerundeten Ecken ist das Case auch abseits seiner Nutzung in der Halterung ein echter Handschmeichler. Alle Buttons und Schalter sind weiterhin frei zugänglich, und für die Kameralinsen auf der Rückseite gibt es eine leicht erhöhte Wulst, die die empfindlichen Objektive vor Kratzern schützt.

Im Vergleich zum regulären iPhone-Case, das auch weiterhin im Webshop von QuadLock erworben werden kann, setzt das MAG Case auf ein etwas schlankeres Profil. So steht die Vertiefung für die Halterung nicht mehr über, sondern schließt bündig und flach mit der Rückseite des Cases ab – und liegt so auch deutlich angenehmer in der Hand oder auf dem Tisch. Auch für die neue Generation gibt es die optional erhältlichen farbenfrohen Magnetringe für die Rückseite des MAG Cases. Und sollte es bei der Outdoor-Nutzung einmal regnen, sorgt der ebenfalls optional erhältliche Poncho, ein transparenter Überzug für das MAG Case, für ein trockenes iPhone. Das MAG Case für das iPhone 15 Pro ist aktuell für 44,41 Euro bei Amazon zu haben, im EU-Shop von QuadLock kostet es 39,99 Euro.

QuadLock MAG Dual Desktop Wireless Charger

Möchte man das oben beschriebene QuadLock MAG Case auch im Alltag, beispielsweise nach der Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit im Büro am Schreibtisch verwenden, stellt QuadLock auch das passende Ladezubehör mit dem MAG Dual Desktop Wireless Charger zur Verfügung. Die in schwarzer Farbe erhältliche und komplett zusammenklappbare Ladestation ermöglicht es, gleichzeitig ein iPhone samt angebrachtem MAG Case sowie auf der Basisplatte auch AirPods und andere Geräte mit 5W und mehr kabellos aufladen zu können. Wichtig zu wissen: Kompatible iPhones werden mit bis zu 7,5W geladen, laut Aussage von QuadLock werden iPhone 15-Modelle ab iOS 17.1 mit maximal 5W aufgeladen. Für die Nutzung wird zudem ein Netzteil mit USB-A und mindestens 18W benötigt.

Beim Auspacken fällt zunächst die schwere Ausführung der Ladestation auf: Die Basis, der Arm und der Ladekopf des MAG Dual Desktop Wireless Charger ist aus eloxiertem schwarzen Aluminium gefertigt, die Rückseite des Ladekopfes und die Ladeplatte in der Basis aus glasfaserverstärktem Nylon. Auf der Unterseite gibt es eine wiederverwendbare Klebefläche, um die Halterung sicher und fest auf dem Tisch platzieren zu können, diese ist aber nicht unbedingt nötig. Im ausgeklappten Zustand ist die Ladestation insgesamt 15,9 cm hoch, sowie die Basis 9,5 x 10,8 cm breit bzw. tief. Der Aufstellwinkel des Arms beträgt maximal 75 Grad, kann aber durch ein Scharnier an der Basis verringert werden. Der 6 cm im Durchmesser messende MAG-Ladekopf lässt sich durch ein Scharnier ebenfalls noch nach oben und unten bewegen, so dass sich die Halterung ganz nach eigenen Wünschen anpassen lässt. Lediglich ein Drehen des eingesetzten iPhones nach links oder rechts ist nicht möglich.

Ist ein MAG Case am iPhone angebracht, kann es durch entsprechende Aussparungen auf dem Ladekopf des MAG Dual Desktop Wireless Chargers einfach magnetisch und perfekt ausgerichtet aufgesetzt werden. Der Magnet ist stark, aber nicht ZU stark, so dass das iPhone beim Abnehmen nicht gleich die ganze Ladestation mit sich zieht. Zwei kleine weiße LED an der Vorderseite der Basis zeigen zudem an, ob beide Geräte über den MagSafe-Kopf und die Wireless Charging-Platte geladen werden.

Erhältlich ist der QuadLock MAG Dual Desktop Wireless Charger im Webshop des Herstellers zum Preis von 139,99 Euro inklusive eines USB-A-Netzteils für die EU mit 18W sowie dem passenden USB-C-auf-USB-A-Kabel. Ein Kit inklusive des MAG Cases für das iPhone 15 Pro ist im QuadLock-Webshop für 169,99 Euro zu haben, auch hier ist das 18W-EU-Netzteil inklusive. Die hier vorgestellte Kombination aus MAG Case und Ladestation eignet sich vor allem für Personen, die ihr MAG Case dauerhaft am iPhone lassen – denn mit anderen MagSafe-Cases ist die 2-in-1-Ladestation nicht kompatibel.