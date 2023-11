Oktober 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Bereits im Juli kündigte Invincibles Studio die nächste Version der beliebten Fußballmanagement-Simulationsreihe an, Soccer Manager 2024. Das Warten hat nun ein Ende, denn das Spiel wurde endlich für iOS und Android veröffentlicht und bietet unter anderem über 900 Vereine aus 54 Ligen in 36 Ländern auf der ganzen Welt. Es gibt nur eine schlechte Nachricht: Auf iOS setzt das Spiel auf In-App-Käufe. Trotzdem gibt es sehr gut 4,4 Sterne im App Store.

LivePod wurde von Aditya Rajveer entwickelt, demselben Entwickler, der auch schon WidgetPod und Marvis Pro kreiert hat – beides Apps, die sich in Apple Music integrieren lassen. Mit LivePod können User prüfen, welcher Song als nächstes gespielt wird, ohne die Apple Music-App öffnen zu müssen. Das ist möglich, da die App über eine Live-Aktivität verfügt, die die Warteschlange anzeigt.

Rund um das neue Cut the Rope 3 haben wir leider direkt eine schlechte Nachricht für euch: Om Nom futtert keine Süßigkeiten mehr. Zu viel Zucker ist aber auch gar keine gute Sache. Stattdessen begibt er sich mit dem kleinen Nibble Nom auf viele spannende Abenteuer. An der grundsätzlichen Spielidee hat sich nicht viel geändert. Mit Hilfe der Physik müssen in Cut the Rope 3 allerdings keine Süßigkeiten eingesammelt werden, stattdessen lässt man den kleinen Nibble Nom durch die Level schwingen, schweben und rollen. Er muss möglichst alle drei Sterne einsammeln, bevor er zu Om Nom zurückkehrt.

Das Entwicklerteam von Astropad hat kürzlich eine neue iPad-App namens Astropad Slate angekündigt, mit der sich der Mac mit einem Apple Pencil steuern lässt. Astropad Slate ist ab sofort als öffentliche Betaversion auf der Website von Astropad verfügbar. Da sich die Anwendung noch in der Testphase befindet, kann sie kostenlos ausprobiert werden. Die App ist also noch nicht ganz fertig und noch nicht im App Store, hier drücken wir aber gerne ein Auge zu.

Falls ihr Basketball-Fans seid, dann ist heute so etwas wie ein kleiner Feiertag im App Store. Immerhin ist die NBA 2K24 Arcade Edition auf Apple Arcade erschienen. Mit einem aktiven Abonnement bei Apples Spiele-Dienst könnt ihr die Neuerscheinung nicht nur auf iPhone und iPad, sondern auch auf Mac und Apple TV spielen. Man bekommt wohl auch die beste Basketball-Simulation geboten, die es derzeit im App Store gibt. Natürlich mit allen Stars und Teams aus der NBA. Und damit das Gameplay auch tatsächlich Spaß macht, gibt es natürlich eine Controller-Unterstützung.

Die App Heyroom möchte auf dem WG-Markt mitmischen und hat sich dafür ein Match-Konzept ausgedacht. Bei Heyroom dreht sich alles um den richtigen „Vibe“. Gemeint sind damit die eigenen Interessen und Werte, die für die Suche nach einer passenden WG oder einem passenden Mitbewohner herangezogen werden. Es ist aber noch etwas Geduld gefragt: Heyroom lebt, wie WG-gesucht, von der Qualität der Inserate – und die wird nunmal durch die Inserierenden erzeugt. Die Plattform muss sich also zuerst einmal als echte Alternative zu WG-gesucht etablieren und eine größere Anzahl an Inserierenden gewinnen.

Die Regeln von Wrestle Jump 2 sind schnell erklärt: Per Knopfdruck auf dem Bildschirm kann man die Beine seiner Figur strecken und muss auf diese Art und Weise versuchen, den Kopf des Gegners auf den Boden oder gegen eine Wand zu stoßen. Am meisten Spaß macht das natürlich, wenn man nicht alleine gegen den Computer spielt, sondern an einem Gerät gegen einen Freund. Besonders toll: Wrestle Jump 2 wird komplett kostenlos angeboten. Es gibt keine Werbung, keine In-App-Käufe und es werden auch keine Daten gesammelt. Der Entwickler hat das Spiel einfach nur aus Spaß an der Freude im App Store bereitgestellt.

Merlin Bird ID stammt vom renommierten Cornell Lab of Ornithology, einer Non-Profit-Organisation der Cornell University im US-amerikanischen Bundesstaat New York. Seit frühesten Tagen hat das Cornell Lab ein großes Interesse an Vogel- und Tiergeräuschen, die in der sogenannten Macaulay Library, dem derzeit weltweit führenden wissenschaftlichen Archiv für naturkundliche Audio-, Video- und Fotoaufnahmen mit mehr als 14 Millionen Dateien, beherbergt sind. Auch als Laie kann man über Merlin Bird ID darauf zugreifen, um so Vögel bestimmen zu können.

Das dürfte das grafisch wohl ansprechendste Spiel sein, das der App Store bisher zu bieten hat. Das auf der iPhone-Keynote im September gezeigt Resident Evil Village ist jetzt für iPhone 15 Pro (Max) und iPads mit M-Chip verfügbar. Nach dem Download könnt ihr die Geschichte kostenlos ausprobieren. Die Vollversion könnt ihr dann bis zum 20. November mit einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent für 15,99 Euro kaufen. zudem steht ein DLC-Paket für 9,99 Euro zum Freischalten bereit.