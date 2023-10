Cut the Rope 3: Puzzle-Klassiker zurück auf Apple Arcade

Diese Neuerscheinung ist Grund genug für einen Blick in unser gut gefülltes Archiv. Bereits im Oktober 2010 haben wir zum ersten Mal über Om Nom berichtet, damals ist die süße kleine Mischung aus Frosch und Monster im App Store erschienen. Cut the Rope wurde schnell zu einem echten Hit – und meldet sich jetzt auf Apple Arcade zurück.

Rund um das neue Cut the Rope 3 (App Store-Link) haben wir leider direkt eine schlechte Nachricht für euch: Om Nom futtert keine Süßigkeiten mehr. Zu viel Zucker ist aber auch gar keine gute Sache. Stattdessen begibt er sich mit dem kleinen Nibble Nom auf viele spannende Abenteuer.

In Cut the Rope 3 sammelt Nibble Nom die Sterne ein

An der grundsätzlichen Spielidee hat sich nicht viel geändert. Mit Hilfe der Physik müssen in Cut the Rope 3 allerdings keine Süßigkeiten eingesammelt werden, stattdessen lässt man den kleinen Nibble Nom durch die Level schwingen, schweben und rollen. Er muss möglichst alle drei Sterne einsammeln, bevor er zu Om Nom zurückkehrt.

Ganz wichtig ist dabei natürlich der Einsatz der Seile, schließlich heißt das Spiel immer noch Cut the Rope. Sie werden einfach mit dem Finger durchgeschnitten. Es gibt aber auch wieder zahlreiche andere bekannte und neue Objekte, mit denen man interagieren kann. Hier wären beispielsweise Ballons oder Kanonen zu nennen.

Insgesamt bietet Cut the Rope 3 zum Start bereits 120 Level, aufgeteilt sind diese in vier unterschiedliche Welten. Jeweils drei Level werden am Stück gespielt, als Belohnung bekommt ihr im Anschluss ein Foto eines „Nommies“ für euer Sammelalbum.

Ehrlicherweise gefällt mir das nicht ganz so gut, denn so wird der Spielfluss von Cut the Rope 3 immer wieder durch kleine Zwischensequenzen und die folgende Rückkehr ins Menü unterbrochen. Diese kleine Geschichte drumherum hätte ich persönlich nicht gebraucht, den eigentlichen Spielspaß schmälert das aber kaum.