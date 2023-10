Smart Heizen mit Bosch: Starter-Set zum Knaller-Preis

Im Sommer haben wir einen ausführlichen Blick auf das Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II geworfen. Nun gut, im August war das Thema noch nicht sonderlich spannend, jetzt sieht es ganz anders aus. Bei uns in Bochum sinken die Temperaturen in der kommenden Woche in den Morgenstunden auf bis zu 2 Grad.

Solltet ihr euch auf den Winter vorbereiten und eure Heizkörper smart steuern wollen, dann könnte der Start jetzt mit Bosch Smart Home erfolgen. Cyberport bietet euch nämlich ein tolles Starter-Set an: Es besteht neben dem neuen Bosch Smart Home Controller der zweiten Generation und drei smarten Heizkörper-Thermostaten auch aus einem Echo Dot. Dafür werden gerade einmal 199,95 Euro (zum Angebot) verlangt.

Kurz zur Einordnung des Preises: Ein einzelnes Thermostat bekommt man im Handel für rund 50 bis 60 Euro, im Angebot auch schon mal knapp darunter. Für den Controller werden rund 80 bis 90 Euro fällig und der Echo Dot ist ja derzeit auf 22 Euro reduziert. Normalerweise würde dieses Bundle also irgendwo bei 250 bis 270 Euro liegen.

Bosch Smart Home Heizen Bundle 404,79 EUR 199,95 EUR jetzt kaufen

Gut gerüstet für die Zukunft

Wir gehen nicht unbedingt davon aus, dass Bosch das ganze Smart Home Projekt in den nächsten Jahren wieder einstampft. Generell seid ihr für die Zukunft gut gerüstet: Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit werden von Haus aus unterstützt. Ab Anfang 2024 soll dann auch der neue Smart Home Standard Matter integriert werden.

Darüber hinaus bietet Bosch eine Vielzahl an weiteren Geräten an, die direkt in das System eingebunden werden können. Zudem gibt es etliche Partner, mit denen das Bosch Smart Home über die hauseigene App verknüpft werden kann, beispielsweise Philips Hue.