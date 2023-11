AirTags bekommen Firmware-Update auf Version 2A61

Die AirTags sind meiner Meinung nach eines der coolsten Gadgets, die Apple in den vergangenen Jahren auf den Markt gebracht hat. Erst letzten Monat haben sie für ein ruhiges Gewissen gesorgt, als wie sie für den Flug in den Urlaub mit in die Koffer gepackt haben.

Gestern Abend hat Apple damit begonnen, ein Firmware-Update für die AirTags auszurollen. Version 2A61 ist das erste Update seit Dezember 2022 und löst die Firmware 2A36 ab.

Es gibt leider keine manuelle Möglichkeit, das Update auf euren AirTags anzustoßen. Prinzipiell müssen sie sich in der Nähe eures iPhones befinden, wann genau das Update automatisch installiert wird, ist aber vollkommen offen. Internet-Berichten zufolge soll erst 1 Prozent der AirTags das Update erhalten haben, am 7. November sollen weitere 7 Prozent folgen. Am 14. November sollen sich 25 Prozent aller AirTags automatisch aktualisiert und der Rest am 28. November.

Ohnehin ist nicht bekannt, was Apple mit der neuen Firmware ändert. Echte neue Funktionen hätte man sicherlich irgendwie und irgendwo angekündigt, daher muss davon ausgegangen werden, dass es sich lediglich um Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen handelt.