BookBeat: Hörbuch-Streamingdienst schränkt Basis-Abo ein

Wer gerne Hörbücher hört, ist bestimmt auch schon einmal auf den Streamingdienst BookBeat (App Store-Link) gestoßen. Auch wir haben den Service bereits im Detail vorgestellt. Aktuell finden sich bei BookBeat über 800.000 Hörbücher und E-Books, die sich im Rahmen einer 60-tägigen kostenlosen Testphase und danach in einem Abo-Modell nutzen lassen.

Nun dreht BookBeat allerdings an der Preisschraube und schränkt die Nutzung des Basis-Abos ein. Die Bestandskundschaft mit aktivem Abo bleibt von dieser Änderung verschont, für alle anderen wird die Nutzungsdauer beim Basis-Abo des Hörbuch-Dienstes von 25 Stunden auf 20 Stunden monatlich reduziert. Der Preis des Basis-Abos bleibt dabei gleich: Es werden weiterhin 9,99 Euro pro Monat fällig. Insgesamt wird die Nutzungsdauer des Basis-Abos damit um 20 Prozent reduziert.

Schnell noch zu alten Konditionen zuschlagen

Wichtig zu wissen: Die Preisänderung soll ab dem heutigen 1. November greifen. Wer also jetzt noch schnell das Basis-Abo von BookBeat abschließt, kann weiterhin die 25 Stunden/Monat nutzen. Auf der BookBeat-Website wird mir an diesem Vormittag noch das Basis-Modell mit 25 Stunden zum Preis von 9,99 Euro angezeigt. Wer im Basis-Abo Zusatzprofile erstellen will, zahlt pro Profil 4,99 Euro/Monat extra.

Reichen einem die 25 bzw. 20 Stunden pro Monat nicht aus, kann man bei BookBeat auch zum Premium-Abo greifen, in dem eine Hördauer von 100 Stunden/Monat zum Preis von 16,99 Euro/Monat inbegriffen ist. Die Abos lassen sich jederzeit kündigen oder wechseln.