Für Gamer: Anker kombiniert Gamecontroller, Lüfter und Powerbank

Manchmal soll es vorkommen, dass man beim Zocken die Zeit vergisst. Das iPhone wird heiß und der Akku neigt sich dem Ende zu. Natürlich kann man das Gerät jetzt einfach ans Stromkabel klemmen und weiterspielen, aber mit dem neuen Anker PowerCore Play 6K Gamepad (Amazon-Link) ist man besser bedient.

Hier gibt es nicht nur eine Gaming-Halterung für Smartphones, sondern auch einen Lüfter sowie eine 6700 mAh starke Powerbank. Auf der Seite gibt es einen USB-C-Port mit 15 Watt Output, der USB-A-Anschluss liefert 12 Watt. So könnt ihr euer iPhone schnell wieder mit Strom versorgen. Über den USB-C Port lässt sich der Akku des Gamepads wieder aufladen.

Der Griff der Halterung lässt sich verstellen und kann Smartphones mit einer Breite zwischen 14 und 16,3 Zentimeter aufnehmen. Es ist zum Beispiel mit dem iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus, XR, XS Max, iPhone 11 und iPhone 11 Pro Max kompatibel.

Die Gaming-Halterung „Anker PowerCore Play 6K“ kostet 39,99 Euro und ist ab sofort erhältlich.