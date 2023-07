Für nur 9,99 Euro: Dieses ultraschlanke Case ist mein aktueller Favorit

Eines muss man Apple lassen: Die Gläser auf der Vorder- und Rückseite des iPhones sind in den letzten Jahren richtig stabil geworden. Kollege Frederick nutzt sein iPhone jetzt seit zwei Jahren ohne Hülle, sie trugen bisher nur leichte Gebrauchsspuren davon. Ich für meinen Teil fühle mich allerdings etwas besser, wenn das iPhone doch noch in einer Schutzhülle steckt.

Nachdem mein teures Case von Nomad nach einigen kleineren Stürzen an einigen Stellen beschädigt wurde, habe ich mich nach Alternativen umgesehen und bin bei Amazon fündig geworden. Dort bietet der mir bislang unbekannte Hersteller X-Level ultradünne und halb-transparente Cases für verschiedene iPhone-Modelle an.

Die aus einem matten TPU-Kunststoff hergestellten Cases kosten nur 9,99 Euro (Amazon-Link) und sind gerade einmal 0,3 Millimeter dick, sie tragen also kaum auf. Sie sind richtig schlank, ganz nach meinem Geschmack.

iPhone-Farbe und Apple-Logo bleiben sichtbar

Natürlich hilft ein solches Case vermutlich nicht, wenn euer iPhone aus mehreren Metern Höhe auf harten Beton-Boden knallt. Das dürfte aber auch im Alltag der meisten Personen nicht unbedingt vorkommen. Viel eher geht es um Alltagssituationen, bei denen ein iPhone beispielsweise aus Hüfthöhe auf Fliesen fällt. Und hier kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Das halten Modelle wie iPhone 12, 13 oder 14 ganz gut aus. Meist gibt es nur dicke Kratzer am Rahmen – und genau die kann man mit einem Case dieser Art verhindern.

Was mir beim Case von X-level ebenfalls gefällt: Die drei Knöpfe für Lautstärke und Standby sind nicht ausgeschnitten, sondern in die Hülle integriert. Meiner Meinung nach lassen sie sich so leichter „finden“, auch wenn der Druckpunkt ein kleines bisschen fester ist. Die Ausschnitte für den Mute-Schalter, Kameras und Mikrofone sind sehr passgenau, der Lightning-Anschluss ist dagegen etwas weiter ausgeschnitten – so passen auch dicke Stecker ohne Probleme.

Ich bin jedenfalls zufrieden und der Preis von 9,99 Euro passt prima. Netter Nebeneffekt durch die halbe Transparenz: Die Farbe und das Apple-Logo eures iPhones verschwinden nicht ganz. Ich habe euch mal die passenden Links für die verschiedenen iPhone-Modelle herausgesucht, soweit das Case in der entsprechenden Größe verfügbar ist. Im X-level-Store auf Amazon findet ihr das Case für weitere iPhones auch noch im mattschwarzen Design.

X-level iPhone 11 Hülle, Ultra Slim 0.3mm PP Transparent Air Federleicht... 【Passt Perfekt】X-level slim Hülle ist speziell für das iPhone 11 entworfen, hat präzise Ausschnitte für Lautsprecher, Ladestationen und...

【Ultradünn】X-level iPhone 11 slim Hülle ist Mit einer Dicke von nur 0,3 mm ist die Hülle perfekt für Ihr Telefon geeignet, ohne das...

X-level für iPhone 12 Mini Hülle, Ultra Dünn 0.3mm PP Transparent Air Federleicht... [Passt Perfekt] X-level iPhone 12 hülle ist Speziell für das iPhone 12 Mini 5.4 zoll entworfen, hat präzise Ausschnitte für Lautsprecher,...

[Ultra-Dünn] X-level iPhone 12 Mini slim hülle ist nur 0,3 mm dick, passt die Hülle perfekt zu Ihrem Handy, ohne die Schönheit des ursprünglichen...

X-level für iPhone 14 Hülle, 0,3 mm dick Slim Fit Handyhülle, Mattes Finish... Modell: iPhone 14 Hülle kompatibel mit iPhone 14 5G 6,1 Zoll 2022

[Dünn und Leicht]: Diese Hülle ist nur 0.3 mm dick und daher sehr dünn und leicht. Die ursprüngliche Hand fühlt sich besser an.

X-level für iPhone 14 Pro Hülle, 0,3 mm dick Slim Fit Handyhülle, Mattes Finish... Modell: iPhone 14 Pro Hülle kompatibel mit iPhone 14 Pro 5G 6,1 Zoll 2022

[Dünn und Leicht]: Diese Hülle ist nur 0.3 mm dick und daher sehr dünn und leicht. Die ursprüngliche Hand fühlt sich besser an.