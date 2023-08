Game Widgets: Mit neuem Update in „Gaming Buddy“ umbenannt

Wir haben schon vor einiger Zeit über die Veröffentlichung der praktischen Games-App Game Widgets (App Store-Link) von Filip Nemecek berichtet. Der Entwickler hatte zuvor auch schon den tollen Nintendo Switch-Companion SwitchBuddy (App Store-Link) im App Store veröffentlicht – ebenfalls eine echte Empfehlung für Switch-Fans.

Game Widgets richtet sich an alle Videospiel-Fans, denen die Wartezeiten zwischendurch zu lang werden, wenn man auf eine Spiele-Neuerscheinung hinfiebert. Game Widgets entstand aus dem Wunsch vieler Gamer, den „Games“-Bereich von SwitchBuddy auch für andere Plattformen nutzen zu können. Der Download der iPhone-App ist gerade einmal 12 MB groß und benötigt zudem iOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Die Nutzung ist grundsätzlich kostenlos, wer unbegrenzte Spiele-Favoriten in der Anwendung speichern will, kann diese Option für 3,99 Euro/Jahr freischalten.

Ab sofort steht Version 1.3.0 von Game Widgets im deutschen App Store zum Download bereit. Mit der Aktualisierung geht auch eine Umbenennung für die App einher: Ab sofort heißt die Anwendung „Gaming Buddy“. Entwickler Filip Nemecek entschied sich für diese Änderung, da er laut eigener Aussage „das Gefühl hatte, dass der alte Name einen falschen Eindruck über das Hauptziel der App vermitteln könnte“. Zudem hält v1.3.0 noch weitere Neuerungen und Verbesserungen bereit.

Neuerscheinungen

Zusätzlich zu den Listen der vorgestellten und kommenden Spiele bietet die App auch eine Liste mit „Neuerscheinungen“, die Spiele anzeigt, die gerade veröffentlicht wurden. Diese Liste reicht etwa einen Monat zurück – abhängig von der Anzahl der veröffentlichten Spiele – und ist perfekt geeignet, um Spiele zu finden, die man sofort spielen kann.

Die Liste der Neuerscheinungen kann auch nach Plattformen gefiltert werden (PC, PlayStation 5, Xbox, usw.). Die meisten PC-Spiele haben auch Links für den digitalen Kauf (in der Regel Steam oder Epic Games), was es sehr einfach macht, die Preise zu überprüfen und das Spiel sogar von einem mobilen Gerät aus zu kaufen.

Sperrbildschirm-Widgets

Die Unterstützung für Widgets wurde in Version 1.3.0 stark erweitert. Die populärsten Widgets „Release Countdown“ und „Up Next“ können auch auf dem Sperrbildschirm verwendet werden. Aufgrund von Einschränkungen können diese Varianten keine Spielecover anzeigen, und „Up Next“ kann bis zu zwei kommende Spiele anzeigen.

Das Update auf Version 1.3.0 von Game Widgets bzw. Gaming Buddy lässt sich ab sofort kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen. Von den Nutzern und Nutzerinnen wird die App bisher mit sehr guten 4,7 von 5 Sternen im App Store bewertet.