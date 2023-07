Gebrauchtes iPhone kaufen: Der Selbstversuch bei Swappie

Ein zwei oder drei Jahre altes iPhone muss längst nicht zum alten Eisen gehören. Insbesondere für normale Anwenderinnen und Anwender ist ein iPhone 11, 12 oder 13 für die nächsten Jahren absolut ausreichend. Aber woher bekommt man eine solche ältere iPhone-Generation? Wir haben einen Selbstversuch mit einem Refurbished-Anbieter gemacht.

Das ist aus meiner Sicht eine gute Alternative zum Privatkauf auf Plattformen wie Kleinanzeigen, denn dort bekommt man für das gebrauchte Gerät in der Regel ja weder Gewährleistung noch Garantie. Nachdem ich vor einigen Jahren schon Familien-Erfahrung bei Rebuy sammeln konnte, bin ich vor einigen Wochen über ein Video des YouTube-Kanals OwnGalaxy auf den Anbieter Swappie aufmerksam geworden, der sich dort den Testsieg gesichert hat.

Das ist Swappie: Infos zum Anbieter & Garantie

Das 2016 in Finnland gegründete Unternehmen ist mittlerweile in zahlreichen Ländern aktiv und hat sich auf den Ankauf und vor allem Verkauf von gebrauchten iPhones spezialisiert. Andere Produkte sucht man im Angebot von Swappie vergeblich. Die Geschichte von Swappie könnt ihr auf der Firmen-Webseite nachlesen.

das Angebot von Swappie entdecken

Besonders spannend finde ich das Garantie-Versprechen von Swappie: Alle technischen Probleme rund um das Telefon sind innerhalb von 36 Monaten nach Kauf abgedeckt. Beim Akku sind die ersten 12 Monate inbegriffen. Die Garantie soll dabei nur erloschen, wenn das iPhone durch unsachgemäße Verwendung beschäftigt wird. “ Zum Beispiel gebrochene Glasteile, ein verbogenes Gehäuse oder ein Wasserschaden“, wie auf der Support-Seite geschildert wird. Das klingt schon einmal nach einer fairen Sache.

Aber wie sieht es um den Preis und die Qualität der iPhones aus? Wir haben dazu drei verschiedene Modelle in drei verschiedenen Zuständen (fair, sehr gut, exzellent) gekauft und genauer unter die Lupe genommen.

iPhone 11: Weiß – 64 GB – sehr gut

Swappie-Preis: 359 Euro

Idealo-Preisvergleich: 479 Euro

Batterie: 83 Prozent

Das älteste iPhone im Test hat bereits einen ordentlich genutzten Akku, dafür kann sich das Äußere wirklich sehen lassen. Der Rahmen ist in einem sehr guten Zustand und weist keine Beschädigungen auf, auf der Rückseite gibt es nur ganz leichte Gebrauchsspuren, die aber nicht der Rede wert sind. Im Frontglas gibt es zwei bis drei etwas größere Kratzer, die im eingeschalteten Zustand aber nicht weiter auffallen.

Geräte-Fazit: Das iPhone 11 im Zustand „sehr gut“ entspricht der Beschreibung auf der Webseite. Den Akku wird man wohl in zwei bis drei Jahren tauschen müssen, er dürfte dem iPhone dann noch einmal neues Leben einhauchen können.

iPhone 12: Weiß – 64 GB – fair

Swappie-Preis: 409 Euro

Idealo-Preisvergleich: 599 Euro

Batterie: 85 Prozent

Am Rahmen weißt das iPhone mit dem regulär schlechtesten Zustand nur leichte Gebrauchsspuren auf und schneidet hier sogar besser ab als das „exzellente“ iPhone 13. Die Rückseite geht in Ordnung, aber was ist denn mit dem Frontglas passiert? Über die gesamte Front gibt es viele kleine Kratzer – vermutlich wurde das iPhone immer zusammen mit Schlüsseln in der Hosentasche oder Handtasche transportiert. Immerhin: Die vielen kleinen Kratzer sind nicht mehr sichtbar, wenn das Display eingeschaltet ist. Mit einem aufgebrachten Schutzglas fallen die Kratzer etwas weniger auf.

Geräte-Fazit: Deutlich günstiger als ein neues Gerät, aber auch mit extremen Gebrauchsspuren. Am Ende ist „fair“ aber auch der schlechteste Zustand, den Swappie anbietet. Immerhin: Die Batterie ist mit 85 Prozent noch ganz gut dabei.

iPhone 13: Polarstern – 256 GB – exzellent

Swappie-Preis: 739 Euro

Idealo-Preisvergleich: 835 Euro

Batterie: 99 Prozent

Frontglas und Rückseite des iPhones sind in einem sehr guten Zustand, hier gibt es für ein gebrauchtes Gerät wirklich nichts zu meckern. Ebenfalls beim Akku, der mit 99 Prozent quasi wie neu ist. Zum Vergleich: Mein aktuelles iPhone 14 Pro kommt nach 10 Monaten auf 94 Prozent. Aber was ist denn mit dem Rahmen passiert? Hier gibt es gleich drei Stellen mit extremen Macken, die aus meiner Sicht gar nicht zum angegebenen Zustand passen. Immerhin: Bei Verwendung einer Schutzhülle fallen die Beschädigungen nicht weiter auf.

Geräte-Fazit: Der Zustand des Rahmens war schon etwas erschreckend. In den restlichen Kategorien gibt es von uns allerdings Bestnoten – deswegen ist das Gerät wohl auch als „exzellent“ klassifiziert worden. Trotzdem hätten uns die Schaden am Rahmen wohl zur Rückgabe bewegt.

Unser Tipp: 30-tägiges Rückgaberecht nutzen und vergleichen

Gerade bei drei oder vier Jahre alten iPhone-Modellen, die aus technischer Sicht für einen Großteil von uns absolut ausreichend ausgestattet sind, kann man beim Kauf von Swappie ordentlich Geld sparen. Vielleicht zahlt man etwas mehr als bei einem Privatkauf, das Garantie-Versprechen von Swappie ist allerdings ein dickes Plus.

Der Zustand der Geräte kann aber tatsächlich sehr schwanken, selbst beim exzellenten Zustand. Swappie bietet euch allerdings die Möglichkeit, das iPhone bei Nicht-Gefallen innerhalb von 30 Tagen zurückzugeben. Dank der Zahlungsoption Klarna-Rechnung muss man auch nicht unbedingt in Vorleistung treten. Unser Tipp daher: Zwei Geräte bestellen, den Zustand vergleichen und dann den Favoriten auswählen.

Generell hat bei unseren Testbestellungen alles reibungslos geklappt. Die Lieferung erfolgte binnen drei bis vier Werktagen, das Beantragen der Rücksendung war kinderleicht und es erfolgt sogar eine kostenlose Abholung via DHL Express. Innerhalb von fünf Werktagen nach Erhalt der Rücksendung hat Swappie die Rückgaben abgeschlossen.