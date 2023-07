Stardew Valley+: Beliebtes Premium-Spiel landet auf Apple Arcade

Auch in dieser Woche gibt es wieder Zuwachs auf Apple Arcade – und es lohnt sich definitiv. Neu hinzugekommen ist heute Stardew Valley+ (App Store-Link), ein Open-End-Farming-RPG, das wir bereits aus dem App Store kennen. Abseits von Apple Arcade hat das Premium-Spiel für iPhone und iPad bereits tausende Bewertungen erhalten und kommt auf einen Schnitt von 4,8 Sternen.

Euch erwarten mehr als 50 Stunden Gameplay-Inhalte, viele tolle kleine Details und Überraschungen auf dem Weg zu einer echten kleinen Farm. Und wie sich das für Apple Arcade gehört, gibt es natürlich keine In-App-Käufe und auch keine Werbung – wobei das auch für das originale Stardew Valley gilt, das derzeit für 5,99 Euro verkauft wird.

Das erwartet euch in Stardew Valley+

In dieser in niedlicher Retro-Grafik gehaltenen Simulation zieht man aufs Land und bekommt einen kleinen Bauernhof im Stardew Valley, genauer gesagt in der Ortschaft Pelikan, zugewiesen. Infolgedessen hat man sich in dieser speziellen Umgebung zurecht zu finden, das eigene Haus zu verwalten und die Felder zu bewirtschaften, an Events im Dorf teilzunehmen, Ernte einzufahren und zu verkaufen, neue Werkzeuge und Gegenstände herzustellen, das Tal zu erkunden und neue Orte zu entdecken, entspannt zu angeln und sich und seinen Lebensmittelpunkt kontinuierlich zu erweitern.

Grafisch und performance-technisch ist Stardew Valley ein echter Hingucker: Geräusche, liebevolle Details und das alles ohne Ruckler oder Abstürze machen diese Farming-Simulation zu einer echten Augenweide, und das nicht nur für Retro-Fans. Und natürlich unterstützt das Spiel auch externe MFi-Game Controller.

Was man besonders loben darf: Im Laufe der letzten Jahre hat das Entwicklerteam das Spiel immer wieder mit neuen Inhalten aufgewertet. All diese Pakete mit zusätzlichen Events, Gegenständen und Dingen gibt es natürlich auch in der Apple Arcade Version. Probiert es einfach mal aus: Es macht unglaublich viel Spaß, durch die Wälder und Wege zu laufen, mit Personen des Dorfes zu reden – oder auch einfach einmal einen ganz entspannten Tag am Steg mit Angeln zu verbringen. Die Möglichkeiten in Stardew Valley sind vielfältig, überfordern jedoch nicht.