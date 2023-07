iPhone 15 Pro könnte zum Marktstart nur in stark begrenzter Stückzahl bereitstehen

Erst gestern kam das Gerücht auf, dass die neuen iPhone 15-Modelle verspätet starten könnten, heute berichtet The Information, dass aufgrund von Problemen in der Displayfertigung zum Marktstart nur wenig Pro-Modelle zur Verfügung stehen könnten. Das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max sollen ja ein neues Display mit schmaleren Rändern bekommen und genau dieser Umstand soll in der Produktion Probleme verursachen.

Auch wenn es bei der Displayherstellung Probleme gibt, geht die Webseite davon aus, dass sich die Markteinführung der neuen 15er-Modelle nicht verzögern wird. Stattdessen sollen zum Start nur eine stark begrenzte Stückzahl an iPhones bereitstehen. Das beliebte Pro Max Modell soll es am härtesten treffen, hier soll die Verfügbarkeit am schlechtesten sein.

The Information behauptet, dass sich die iPhone 15 Pro-Modelle bei Foxconn in der „risk ramp“-Produktionsphase befinden, in der das Unternehmen testet, wie zuverlässig die Geräte ohne Fehler gebaut werden können. Die Massenproduktion wird voraussichtlich im August beginnen.

Foto: 9to5Mac.